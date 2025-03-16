Atakaş Hatayspor, sahasında Net Global Sivasspor'u 3-2 yendi

Mersin
İlk yarı
13. dakikada Hatayspor etkili geldi. Aboubakar'ın kafayla indirdiği topa Görkem Sağlam'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
23. dakikada Sivasspor öne geçti. Sol kanattan Efkan Bekiroğlu'nun ortasında ceza sahasında topla buluşan Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0
30. dakikada ev sahibi ekip maçta beraberliği yakaladı. Görkem Sağlam'ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Boutobba'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
İkinci yarı
47. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Manaj'ın sert vuruşunda topu çelen kaleci Bekaj gole izin vermedi.
55. dakikada Hatayspor öne geçti. Görkem Sağlam'ın sağ kanattan kullandığı kornerde arka direkte Abdulkadir Parmak'ın kafayla çevirdiği topa dokunan Recep Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1
58. dakikada Sivasspor maça yeniden dengeyi getirdi. Koita'nın ortasında ceza sahasında topla buluşan Manaj'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2
Karşılaşmanın 65. dakikasında Hatayspor bir kez daha öne geçti. Abdulkadir Parmak'ın sert şutunu kaleci Ali Şaşal Vural uzaklaştırdı, topu önünde bulan Kilima'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2
70. dakikada Rodrigues'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Manaj'ın sert vuruşunda, topu çelen kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.
73. dakikada Bamgboye'nin ortasında topla buluşan Boutobba'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
Karşılaşma Atakaş Hatayspor'un 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Atakaş Hatayspor cephesi
Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Murat Şahin, kalan haftalarda daha iyisini yapmaya çalışacaklarını ve buna hem oyuncu grubunun hem de kendilerinin inandığını söyledi.
Şahin, Mersin Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmadan galibiyetle ayrılan oyuncularını tebrik etti.
Maça istedikleri gibi başlayamadıklarını dile getiren Şahin, Sivasspor maçını final olarak gördüklerini kaydetti. Bu maçın devam etmeleri açısından "olmazsa olmaz" maçlardan olduğuna dikkati çeken Şahin, şöyle devam etti:
"Özellikle son 4 haftada 3 galibiyet alarak bu yarışın içine girebileceğimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu hesapları yapabilmemiz için daha fazlasını başarmamız ve yapmamız gerekiyor. Oyuncu grubumla konuşurken de bu konuda onları ikna etmeye çalışıyoruz ki ikna olduklarını düşünüyorum. Ellerinden geldiğince saha içerisinde mücadelelerini çok iyi gösteriyorlar. Bundan sonrası için daha iyisini yapmaya çalışacağız. Oyuncu grubum ve bizler buna inanıyoruz."
Atakaş Hatayspor cephesi
Atakaş Hatayspor'a 3-2 yenilen Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, kalan maçlarını çok iyi şekilde bitirmeleri gerektiğini söyledi.
Çalımbay, Mersin Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takımın maçta büyük mücadele verdiğini belirtti.
Maça iyi başladıklarını ve golü bulduklarına anlatan Çalımbay, daha sonraki dakikalarda düşüş yaşadıklarını kaydetti. İstedikleri şeyleri yapamadıklarına dikkati çeken Çalımbay, şöyle konuştu:
"İkinci yarı her türlü riske girerek oynadık. Gol attık, goller kaçırdı. Rakibimizde kaçırdı. Yapacak bir şey yok. Şu an kalan maçlarımız var. O maçları çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Herkes Hatayspor maçının kolay maç olacağını zannetti ama öyle değildi. Bundan sonra oynanacak Adana Demirspor maçını da öyle düşünürlerse olmaz. Onun için o maça daha iyi şekilde çalışmamız gerekiyor. Zaten takımımızın sıkıntılı şeyleri vardı. Söylense de olur söylenmese de. 5-6 sakatlık var. Onlar bu arada gelirse o zaman bambaşka güzel takım olarak maçlarımıza devam edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.