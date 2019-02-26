Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.03
Dolar
5.31
BIST 100
105,082.30
Altın
1,324.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Göztepe beyaz sayfa açmak istiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, "Önümüzde çok önemli 11 hafta var. Hocamızla kenetlenerek, camia olarak Göztepe'yi içinde bulunduğu performans krizinden çıkarma gayretini göstereceğiz." dedi.

Halil Şahin  | 26.02.2019
Göztepe beyaz sayfa açmak istiyor

Izmir

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzonspor mağlubiyetinden sonra kulüp olarak önemli bir süreç yaşadıklarını, puan tablosunda oldukça zor bir duruma düştüklerini belirtti.

Ligde aldıkları kötü sonuçlar sonrasında teknik direktör Kemal Özdeş ile bir araya geldiklerini aktaran Sepil, "Göztepe'nin bulunduğu noktayı değerlendirdik. Kemal Hocamız 'başkanım belki de şu an yapılabilecek en doğru hareket benim ayrılmam olabilir' dedi. Gün boyu görüşmelerin sonunda neticede böyle bir durumun Göztepe menfaatleri doğrultusunda olacağını düşündük, Kemal Hoca ile yollarımızı ayırdık. Kendisi, önerdiği yapıcı şeyler dışında hiçbir şekilde kontratıyla ilgili ekstra bir talepte bulunmadı." diye konuştu.

Mehmet Sepil, Kemal Özdeş ile yolları ayırmadan teknik direktörlük görevi için kimseyle temas kurmadıklarını, bu süreçte teknik direktör Tamer Tuna'dan "Göztepe Kulübüne her türlü yardıma hazırım." mesajını aldığını, bunun üzerine kendisiyle dün bir araya geldiklerini anlatarak, "Takımın durumunu ve kalan 11 haftayı nasıl değerlendirebileceğimizi görüştük. Hocanın (Tamer Tuna) gelmesini Göztepe menfaatleri içindeki en doğru hareket olduğunu değerlendirdik. Önümüzdeki yıllarda ne şekilde Göztepe'yi daha iyi yere getirebilirizi tartıştık, hocamızla kontratımız imzaladık." ifadelerini kullandı.

Tamer Tuna'nın daha önce kulüpte görev aldığını hatırlatan Sepil, şunları kaydetti:

"Hocanın geçen yıl performansı belli. Bizim bile çok beklemediğimiz şekilde, uzun zaman Avrupa kupalarını kovalayarak ligi 6. bitirdik. Devre arasında başarılı giderken kontrat önerisinde bulunmuştum. Hocamız o koşullarda imzalamak istememişti. Hocanın hayal ettiğimiz Göztepe'ye kafa olarak hazır olmadığını değerlendirerek yıl sonunda hocamla devam etmeme kararı almıştık. Sonrasında Göztepe'yi getirmek isteğimiz yere getiremedik. Son görüşmede hocamın aklının, vücudunun, her şeyiyle bizim istediğimiz Göztepe'yi hazırlamak için hazır olduğunu gördüm. Önümüzde çok önemli 11 hafta var. Hocamızla kenetlenerek, camia olarak Göztepe'yi içinde bulunduğu performans krizinden çıkarma gayretini göstereceğiz."

Göztepe'nin yeni teknik direktörü Tamer Tuna da Göztepe'ye dönmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kalan maçları en iyi şekilde tamamlamak istediklerini anlatan Tuna, "Bu yıl da ligde devam edip, daha sonraki yıllara tüm idealleri taşımak istiyoruz." yorumunu yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
27. yılında Hocalı soykırımı: Nedenler ve sonuçlar
BAE ve Suudi Arabistan Kızıldeniz’i bir içdeniz haline getirmeye çalışıyor
Suudi medyasının Türkiye karşıtlığı ve acınası hali
AB çıkarları için 'demokrasiyi' askıya aldı
Cezayir’de değişim mümkün mü?

Benzer haberler

Göztepe'de ikinci Tamer Tuna dönemi

Göztepe'de ikinci Tamer Tuna dönemi

Yeni Malatyaspor'un kupadaki rakibi Göztepe

Göztepe'de Kemal Özdeş dönemi sona erdi

'Takımımın kazanma isteği pahalıya mal oldu'

'Takımımın kazanma isteği pahalıya mal oldu'
'Kazandığımız için mutluyum'

'Kazandığımız için mutluyum'
Trabzonspor deplasmanda kazandı

Trabzonspor deplasmanda kazandı