Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.03
Dolar
5.31
BIST 100
105,082.30
Altın
1,324.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Galatasaray'da yıllık olağan genel kurul toplanıyor

Sarı-kırmızılı kulübün yıllık olağan genel kurul toplantısı, 16 Mart Cumartesi günü, çoğunluk sağlanamaması durumunda 23 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilecek

Emrah Oktay  | 26.02.2019
Galatasaray'da yıllık olağan genel kurul toplanıyor

Istanbul

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan genel kurul toplantısı, 16 Mart Cumartesi günü yapılacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yıllık olağan genel kurul toplantısı, 16 Mart Cumartesi günü saat 10.00'da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, çoğunluk aranmaksızın 23 Mart Cumartesi günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.

Toplantıda yönetim ve denetim kurullarının faaliyet raporu sunulacak ve raporlar görüşülecek. Yönetim kurulu, mali ve yönetsel bakımdam ayrı ayrı ibra edilmesi oylanacak.

E-Spor Federasyonunun kurulması ve resmi olarak tanınması sebebiyle, genel kurulda, yönetim kurulu e-spor şubesinin açılması hususunda üyelerden yetki isteyecek.

2004 yılında kurulan Galatasaray Europe GmbH şirketinin faaliyet göstermemesi ve zarar etmesi nedeniyle, gerekmesi halinde tasfiye edilmesi için yönetim kurulu yetki talep edecek.

Disiplin cezası alan üyelerin, başvuruları görüşülüp ayrı ayrı karara bağlanacak, 2019 yılı bütçe tasarısı görüşülecek ve bütçe oylanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
27. yılında Hocalı soykırımı: Nedenler ve sonuçlar
BAE ve Suudi Arabistan Kızıldeniz’i bir içdeniz haline getirmeye çalışıyor
Suudi medyasının Türkiye karşıtlığı ve acınası hali
AB çıkarları için 'demokrasiyi' askıya aldı
Cezayir’de değişim mümkün mü?

Benzer haberler

Hatay'da Galatasaray heyecanı

Hatay'da Galatasaray heyecanı

Galatasaray kupada yarı final peşinde

Galatasaray son nefeste kazandı

Galatasaray Akhisarspor maçına hazır

Galatasaray Akhisarspor maçına hazır
Galatasaray Akhisarspor'u konuk edecek

Galatasaray Akhisarspor'u konuk edecek
UEFA'dan Türk kulüplerine 70 milyon avroluk para ödülü

UEFA'dan Türk kulüplerine 70 milyon avroluk para ödülü