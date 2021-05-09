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Spor, Futbol

Giresun'da 44 yllık Süper Lig hasreti sona erdi

Atakan Çıtlak   | 09.05.2021
Giresun'da 44 yllık Süper Lig hasreti sona erdi Fotoğraf: Esra Bilgin/AA

Giresun

GZT Giresunspor'un TFF 1. Lig'in 34. ve son hafta maçında deplasmanda Tuzlaspor'u 2-1 yenerek 44 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükselmesi kentte sevinçle karşılandı.

Tuzlaspor - GZT Giresunspor

Tuzlaspor, TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun 34. ve son hafta mücadelesinde GZT Giresunspor ile Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaştı. Galibiyetin ardından Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor oyuncuları sevinç yaşadı. ( Esra Bilgin - Anadolu Ajansı )

Maçın bitiş düdüğüyle çok sayıda vatandaş balkonlardan ışıklarını yakıp söndürmeye başladı. Bazı vatandaşlar evlerinin önüne inerek meşalelerle Süper Lig'i kutladı.

Giresun Belediyesi ise hoparlörlerden Giresunspor marşları çalarak vatandaşların sevincine ortak oldu. Belediye yine kentin yüksek noktalarından galibiyetle birlikte havai fişekler attı.

Öte yandan çok sayıda vatandaş da evlerinin çatılarından havai fişekler atarak Süper Lig'i kutladı.

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