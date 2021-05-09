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Spor, Futbol

TFF 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu

Berad Büyük   | 09.05.2021
TFF 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu

İstanbul

TFF 1. Lig'de bugün oynanan 34. hafta maçlarının ardından normal sezonu 3, 4, 5 ve 6. sırada tamamlayan takımlar, play-off müsabakaları oynamaya hak kazandı.

Play-off'ta lig üçüncüsü Yılport Samsunspor ile lig altıncısı Altınordu, lig dördüncüsü İstanbulspor ile de lig beşincisi Altay eşleşti.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak yarı finallerde ilk maçlar 5. ve 6. olan takımların sahasında yapılacak.


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