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Spor, Futbol

Adana'da Süper Lig coşkusu

Bekir Ömer Fansa   | 09.05.2021
Adana'da Süper Lig coşkusu Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

Adana

TFF 1. Lig'in son haftasında Adana Demirspor'un deplasmanda oynadığı Menemenspor'u 4-1 yenerek Süper Lig'e yükselmesi, Adana'da büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

Adana Demirspor Süper Lig'de

TFF 1. Lig'de 34. ve son hafta maçında deplasmanda Menemenspor'u 4-1 mağlup eden Adana Demirspor, şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi. Adana Demirsporlu futbolcular bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşadı. ( Mehmet Emin Mengüarslan - Anadolu Ajansı )

Maç devam ederken başlayan kutlamalarda, kentin çok sayıda yerinden havai fişekler atıldı.

Maçın sona ermesiyle zirveye çıkan coşkuda vatandaşlar da evlerinin balkonlarından şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı. Vatandaşların kimileri evlerinin ışıklarını açıp kapatarak, sevinç gösterisinde bulundu.

Süper Lig'e yükselmeyi kimi vatandaşlar ise araçlarıyla kortej oluşturarak kutladı.

Kente sevinç gösterileri devam ediyor.




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