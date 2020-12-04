Gençlerbirliği'nde iki antrenörün Kovid-19 testi pozitif çıktı
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde iki antrenörün Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Ankara
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde iki antrenörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde teknik ekibimizde yer alan 2 antrenörümüzün test sonucu pozitif çıkmıştır. Antrenörlerimizin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.