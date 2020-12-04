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Spor, Futbol, Koronavirüs

Gençlerbirliği'nde iki antrenörün Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde iki antrenörün Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Halil İbrahim Avşar   | 04.12.2020
Gençlerbirliği'nde iki antrenörün Kovid-19 testi pozitif çıktı

Ankara

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde iki antrenörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde teknik ekibimizde yer alan 2 antrenörümüzün test sonucu pozitif çıkmıştır. Antrenörlerimizin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." denildi.

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