Euro
9.32
Dolar
7.64
BIST 100
1,418.66
Altın
1,866.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Gençlerbirliği'nde 5 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde 3 futbolcu, 2 kulüp personeli olmak üzere 5 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Erkan Tiryaki   | 23.12.2020
Gençlerbirliği'nde 5 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Ankara

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda oynanacak Demir Grup Sivasspor maçı öncesi test yapıldığı belirtilerek, "3 futbolcu ve 2 kulüp personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.

Testi pozitif çıkan kişilerin tedavi, takip ve izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Biontech/Pfizer ile 100 milyon doz daha Kovid-19 aşısı almak için anlaşmaya vardı
İtalya'da İngiltere ile teması olmayan bir kişide Kovid-19'un daha bulaşıcı türüne rastlandı
İtalya düzensiz göçmenler dahil herkesi aşılayacak
Kovid-19'dan ölen Denizlili doktorun görev yaptığı mahallede üzüntü hakim
Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı yarına ertelendi

Benzer haberler

Gençlerbirliği'nde 5 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Gençlerbirliği'nde 5 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı ve futbolculardan Özkan Sümer'in mezarına ziyaret

Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki stoperi Arda Kızıldağ fırsatı iyi değerlendirdi

Gençlerbirliği çıkışını sürdürmeyi hedefliyor

Gençlerbirliği çıkışını sürdürmeyi hedefliyor
Galatasaray zirvenin ortağı oldu

Galatasaray zirvenin ortağı oldu
Denizlispor Kulübü Başkanı Çetin PFDK'ya sevk edildi

Denizlispor Kulübü Başkanı Çetin PFDK'ya sevk edildi