Gençlerbirliği geriden gelip 1 puanı kurtardı

Kayseri
Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği karşılaşması, 2-2 berabere sonuçlandı.
8. dakikada Alibec'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Pedro Henrique kaleciyle karşı karşıya kaldı. Henrique'nin sert şutunu kaleci Übeyt Adıyaman kornere çeldi.
9. dakikada Gençlerbirliği'nin hızlı atağında Candeias topu sağ kanattan ceza sahası içine kadar taşıdı. Candeias'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
39. dakikada Kayserispor öne geçti. Avramovski'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Henrique, kaleciyi de çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Pozisyon için önce ofsayt bayrağı kalktı, VAR incelemesinin ardından hakem Alper Ulusoy gol kararı verdi: 1-0.
Maçın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarı
46. dakikada Gençlerbirliği beraberliği yakaladı. Caza sahası dışında topla buluşan Piris da Motta rakiplerini de çalımlayıp çektiği sert şutta top filelere gitti. 1-1.
50. dakikada Gençlerbirliği üst üste atakları sonucu öne geçen golü attı. Sol kanattan Halil İbrahim Pehlivan'ın ortasında penaltı noktasında topla buluşan Stancu, rakibini de çalımlayıp meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2.
69. dakikada Candeias'ın yerden pasında ceza sahasında savunma arkasına sarkan Sio, topu auta gönderdi.80. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Muhar'ın etkili ara pasında caza sahası içinde topla buluşun İlhan Parlak, kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-2. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.