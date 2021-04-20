Euro
9.78
Dolar
8.12
BIST 100
1,364.89
Altın
1,775.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Gençlerbirliği geriden gelip 1 puanı kurtardı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 36. hafta programında evinde ağırladığı Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

Ergün Haktanıyan   | 20.04.2021
Gençlerbirliği geriden gelip 1 puanı kurtardı Fotoğraf: Müzahim Zahid Tüzün/AA

Kayseri

Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği karşılaşması, 2-2 berabere sonuçlandı.

8. dakikada Alibec'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Pedro Henrique kaleciyle karşı karşıya kaldı. Henrique'nin sert şutunu kaleci Übeyt Adıyaman kornere çeldi.

9. dakikada Gençlerbirliği'nin hızlı atağında Candeias topu sağ kanattan ceza sahası içine kadar taşıdı. Candeias'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

39. dakikada Kayserispor öne geçti. Avramovski'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Henrique, kaleciyi de çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Pozisyon için önce ofsayt bayrağı kalktı, VAR incelemesinin ardından hakem Alper Ulusoy gol kararı verdi: 1-0.

Maçın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

46. dakikada Gençlerbirliği beraberliği yakaladı. Caza sahası dışında topla buluşan Piris da Motta rakiplerini de çalımlayıp çektiği sert şutta top filelere gitti. 1-1.

50. dakikada Gençlerbirliği üst üste atakları sonucu öne geçen golü attı. Sol kanattan Halil İbrahim Pehlivan'ın ortasında penaltı noktasında topla buluşan Stancu, rakibini de çalımlayıp meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2.

69. dakikada Candeias'ın yerden pasında ceza sahasında savunma arkasına sarkan Sio, topu auta gönderdi.

80. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Muhar'ın etkili ara pasında caza sahası içinde topla buluşun İlhan Parlak, kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-2.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa İlaç Ajansı: Johnson and Johnson aşısıyla pıhtılaşma vakaları bağlantılı olabilir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yerli aşı hem Türkiye hem de diğer ülkeler için büyük fayda sağlayacak
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 567 bin 736'ya yükseldi
AB ile ABD arasında 'aşı sertifikası' görüşmeleri yapılıyor
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını etkisini sürdürüyor

Benzer haberler

Gol düellosunda kazanan Çaykur Rizespor

Gol düellosunda kazanan Çaykur Rizespor

Gençlerbirliği geriden gelip 1 puanı kurtardı

PFDK'den Mustafa Cengiz'e 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası

Süper Lig'de 37'nci, TFF 1. Lig'de ise 32'nci hafta maçlarının saatlerinde değişiklik

Süper Lig'de 37'nci, TFF 1. Lig'de ise 32'nci hafta maçlarının saatlerinde değişiklik
Gaziantep, Süper Lig'i ilk 5 arasında bitirmek istiyor

Gaziantep, Süper Lig'i ilk 5 arasında bitirmek istiyor
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 kamp programı belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 kamp programı belli oldu