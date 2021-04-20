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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük ile Göztepe puanları paylaştı

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 36. haftasında evinde ağırladığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Berad Büyük   | 20.04.2021
Fatih Karagümrük ile Göztepe puanları paylaştı Fotoğraf: Mehmet Eser/AA

İstanbul

Süper Lig'in 36. haftasındaki Fatih Karagümrük-Göztepe maçı, 1-1 sona erdi.

18. dakikada Diabate'nin sağdan ortasında Ndiaye topu Esiti'nin önüne indirdi. Bu oyuncunun ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

28. dakikada Serhat Ahmetoğlu'nun soldan ortasında penaltı noktası çevresindeki Egemen Pehlivan topa kafayı vurdu, kaleci meşin yuvarlağı son anda tokatlayarak kornere çeldi.

32. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Lens'in pasında defansın arkasına sarkan Ndao kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu Mevlüt Erdinç'e gönderdi. Bu oyuncu meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 1-0

45. dakika Salibur, Diabate'nin müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ndao'nun şutunda kaleci Arda Özçimen sağına uzanarak topu çeldi ve gole izin vermedi.

İlk yarı Fatih Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

62. dakikada Berkan Emir'in kullandığı korner vuruşunda kaleci Aykut Özer'in tokatladığı top Zulj'un önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

63. dakida Ndao'nun pasında defansın arkasına sarkan Mevlüt Erdinç, ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti ancak kaleci Arda Özçimen topu kornere gönderdi.

65. dakikada Ndiaye soldan topu sürerek ceza sahası içine girdi ve çizgi üzerinde topu Jahovic'e gönderdi. Bu oyuncunun altı pas önünden şutunda meşin yuvarlak yakın mesafeden dışarı çıktı.

68. dakikada Ndiaye, Hedenstad'ın müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı, hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ndiaye'nin şutunda kaleci Aykut Özer soluna uzanarak topu kontrol etti ve gole izin vermedi.

84. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Halil Akbunar'ın sağdan ortasında kaleci Aykut Özer topu kontrol etmeye çalışırken elinden kaçırdı. Berkan Emir altı pas içinde önüne düşen meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 1-1

Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

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