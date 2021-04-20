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Spor, Futbol

Gol düellosunda kazanan Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 36. haftasında evinde ağırladığı İttifak Holding Konyaspor'u 5-3 yendi.

Muhittin Sandıkçı   | 20.04.2021
Gol düellosunda kazanan Çaykur Rizespor Fotoğraf: Fikret Delal/AA

Rize

Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor maçı 5-3 ev sahibi Rize temsilcisinin üstünlüğü ile sona erdi.

6. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine giren Cikalleshi'nin yerden penaltı noktası üzerine pasında Guilherme'nin gelişine vuruşunda, top filelere gitti: 0-1

13. dakikada deplasman ekibi farkı ikiye çıkardı. Rakibinden sıyrılan Sekidika'nın sağ taraftan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden pasında, ceza yayı üzerinde Cikalleshi'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak direk dibinden ağlarla buluştu: 0-2

21. dakikada İsmail Köybaşı'nın pasında, yaklaşık 30 metreden Dokovic'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2

27. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Defansın uzaklaştırmak istediği topu baskı sonucu kazanan Dokovic, Michalak'a aktardı. Bu futbolcu sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2

45. dakikada sağ kanattan köşe çizgisine inen Moroziuk'un penaltı noktasına ortasında, iyi yükselen Remy'nin kafa vuruşunda, top kaleci Sehic'te kaldı.

Mücadelenin ilk yarısı 2-2 tamamlandı.

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