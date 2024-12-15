Dolar
34.95
Euro
36.76
Altın
2,648.82
ETH/USDT
3,875.20
BTC/USDT
102,827.00
BIST 100
10,125.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Gaziantep FK'de deplasman galibiyeti hasreti 7 maça çıktı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK, dış sahada oynadığı son 7 karşılaşmadan galibiyetle ayrılamadı.

Mehmet Akif Parlak  | 15.12.2024 - Güncelleme : 15.12.2024
Gaziantep FK'de deplasman galibiyeti hasreti 7 maça çıktı

Gaziantep

Ligin ilk haftasında deplasman Bodrum FK'yi 1-0 yenen Gaziantep ekibi devam eden haftalarda Net Global Sevasspor'a 3-2, Galatasaray'a 3-1, ikas Eyüpspor'a 3-2, Atakaş Hatayspor'a 3-1, Fenerbahçe'ye 3-1 yenildi, Bellona Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

Dün, Corendon Alanyaspor'a 3-0 yenilen kırmızı-siyahlı ekip, böylelikle ligde dış sahada oynadığı son 7 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşamadı.

Ligde 18 puan toplayan Gaziantep FK, rakip fileleri 20 kez havalandırırken kalesinde 24 gole engel olamadı.

Güneydoğu ekibi, ligin 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü evinde Onvo Antalyaspor'u konuk edecek.

Ligde 9 maç sonra gol atamadı

Ligde son olarak evinde Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Güneydoğu ekibi, devamında oynadığı 9 karşılaşmada gol atma başarısı gösterdi.

Alanyaspor karşısında rakip fileyi havalandıramayan Gaziantep FK, ligde 9 maç sonra gol sevinci yaşamadan sahadan ayrıldı.

Sakat oyuncuların sayısı 7'ye yükseldi

Alanyaspor deplasmanında, Gaziantep FK'de Bitok, Saborit, Kozlowski, Sorescu ve kaleci Dıoudis sakatlığından dolayı forma giyemedi. Dünkü karşılaşmanın 34. dakikasında Lungoyi, 64. dakikasında ise Arda Kızıldağ sakatlıktan dolayı karşılaşmaya devam edemediler. Her iki oyuncunun son sağlık durumu ise hafta içi belli olacak.

Böylelikle kırmızı-siyahlı ekipte sakat oyuncuların sayısı 7'ye yükselmiş oldu.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da lodos nedeniyle sahilde kırmızı yosun birikti
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1331 personel alacak
Bakan Bayraktar: Teröre asla geçit vermeyeceğiz, bölünmüşlüğe asla düşmeyeceğiz
TBMM Başkanı Kurtulmuş: (Yeni anayasa) Yılbaşından sonra partilerin bir araya gelmesi için gayret sarf edeceğiz
Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor

Benzer haberler

Gaziantep FK'de deplasman galibiyeti hasreti 7 maça çıktı

Gaziantep FK'de deplasman galibiyeti hasreti 7 maça çıktı

Corendon Alanyaspor, evinde ağırladığı Gaziantep FK'yi yendi

Gaziantep FK sahasında 4'te 4 yaptı

Gaziantep FK, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u mağlup etti

Gaziantep FK, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u mağlup etti
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella, Gaziantep FK'yi ziyaret etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella, Gaziantep FK'yi ziyaret etti
Samsunspor, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'a konuk olacak

Samsunspor, Süper Lig'de yarın Eyüpspor'a konuk olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet