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Spor, Futbol

Galatasaray-Trabzonspor rekabetinde 138. randevu

Galatasaray ile Trabzonspor, tarihlerinde yarın 138. kez karşı karşıya gelecek.

Can Öcal  | 15.12.2024 - Güncelleme : 15.12.2024
Galatasaray-Trabzonspor rekabetinde 138. randevu

İstanbul

Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 50 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 137 karşılaşmanın 62'sini Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 183, Trabzonspor ise 153 kez gol sevinci yaşadı.

Ligdeki 103. maç

Galatasaray ile Trabzonspor, ligde yarın 103. kez karşılaşacak.

Ligde daha önce yapılan 102 karşılaşmanın 45'ini Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı.

Süper Lig maçlarında Galatasaray 136, Trabzonspor ise 116 gol attı.

İstanbul'daki lig maçları

İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 51 lig maçında ev sahibi Galatasaray 27, konuk Trabzonspor 12 kez galip geldi.

İstanbul'daki 12 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray'ın 70 golüne karşılık, Trabzonspor 55 gol kaydetti.

Farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 21 Ocak 2024'de deplasmanda 5-1, 26 Mayıs 2001'de de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık skorlarla aldı.

Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-0 yendi.

Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.


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