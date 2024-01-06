Gaziantep FK son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabildiß

Dolar
29.84
Euro
32.70
Altın
2,045.15
ETH/USDT
2,238.90
BTC/USDT
43,678.00
BIST 100
7,628.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Gaziantep FK son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabildi

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK, son 6 karşılaşmasında sadece 1 galibiyet alabildi.

Mehmet Akif Parlak  | 06.01.2024 - Güncelleme : 06.01.2024
Gaziantep FK son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabildi

Gaziantep

Süper Lig'in 13. haftasında MKE Ankaragücü'ne (0-1) mağlup olan kırmızı-siyahlı ekip, bu karşılaşmadan sonra oynadığı Kasımpaşa (2-4) ve Trabzonspor (1-3) maçlarını da kaybetti, Yukatel Adana Demirspor (2-2) ile berabere kaldı, VavaCars Fatih Karagümrük'ü (3-0) ise yendi.

Dün evinde oynadığı Siltaş Yapı Pendikspor maçında da sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Güneydoğu temsilcisi, son 6 karşılaşmada sadece 1 kez kazanabildi.

6 dakikada 4 puan kaybetti

Gaziantep FK, 17. haftada evinde Yukatel Adana Demirspor'a karşı 71. dakikayı 2-0 önde geçerken 72 ve 73. dakikada yediği 2 golle maçtan bir puanla ayrıldı.

Dün oynanan Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşmasında da 76. dakikaya kadar 2-0 önde olan kırmızı-siyahlı ekip, 77 ve 80. dakikada yediği gollerle yine bir puana razı oldu.

Gaziantep FK, böylelikle evinde oynadığı iki karşılaşmada 6 dakikada 4 puan kaybetti.

Dragus, takımı sırtlamaya devam ediyor

Gaziantep FK'nin Rumen santrforu Denis Dragus, dün attığı golle ligdeki gol sayısını 7'ye çıkardı.

Takımın en skorer oyuncusu konumunda olan Dragus'un bir de asisti bulunuyor.

Kaptan Djilobodji, cezalı duruma düştü

Gaziantep FK'de bu sezon tüm maçlarda ilk 11'de sahadaki yerini alan takım kaptanı Papy Djilobodji, mücadelenin 76. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Ayrıca takımda üçer sarı kartı bulunan Ogün Özçiçek, Mustafa Eskihellaç, Dragus ve Markovic, bir sonraki maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti
Haliç'te denizden haç çıkarma töreni düzenlendi
Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı
YÖK ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı

Benzer haberler

Gaziantep FK son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabildiß

Gaziantep FK son 6 maçta sadece 1 galibiyet alabildiß

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın İstanbulspor'a konuk olacak

Beşiktaş, sahasında galibiyeti unuttu

Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşması berabere bitti

Gaziantep FK-Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşması berabere bitti
Kayserispor "Anadolu derbisi"ne mutlak galibiyet hedefiyle hazırlanıyor

Kayserispor "Anadolu derbisi"ne mutlak galibiyet hedefiyle hazırlanıyor
MKE Ankaragücü, Trabzonspor'u ağırlayacak

MKE Ankaragücü, Trabzonspor'u ağırlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet