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Spor, Futbol

Çaykur Rizespor sahasında Hatayspor'u mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi.

Muhittin Sandıkçı  | 06.01.2024 - Güncelleme : 06.01.2024
Çaykur Rizespor sahasında Hatayspor'u mağlup etti Fotoğraf: Fikret Delal/AA

Rize

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor'u konuk etti.

İlk yarı

6. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Sağ tarafta rakibinden sıyrılan Benhur Keser'in sol ayağı ile ceza sahası içerisine ortasında, yerden seken top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

19. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Muhammet Taha Şahin'in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Varesanovic'in penaltı noktası üzerinde kontrol edip sağ ayağı ile dönüp vuruşunda top filelere gitti: 1-0

28. dakikada Hojer'in sol taraftan ceza sahası içerisine yerden ortasında, Gach'in sol ayak içi plase vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

40. dakikada ceza yayı sağ çaprazında rakibini geçen Strandberg'in yay üzerinden sert şutunda, top az farkla üsten auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile noktalandı.

Öte yandan maç öncesi Çaykur Rizespor taraftarları, iki takımı birlikte tribüne çağırarak alkışladı.

İkinci yarı

52. dakikada Olawoyin'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Gaicih'in ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden plase vuruşunda top filelere gitse de VAR kontrolü ile iptal edildi.

69. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında Strandberg'in ayak içi plasesinde top yandan dışarı çıktı.

77. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine giren Hojer'in penaltı noktasına pasında, Benhur Keser'in şutunda, filelere gitmekte olan topu Burak Bekroğlu, son anda kornere çelmeyi başardı.

82. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Hojer'in soldan ceza sahası içerisine yerden pasında, Olawoyin'in sağ ayak içi tek dokunuşunda top filelere gitti: 2-0

Mücadele, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile noktalandı.

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