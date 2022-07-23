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Spor, Futbol

Gaziantep FK, Mustafa Eskihellaç'ı kadrosuna kattı

Mehmet Akif Parlak   | 23.07.2022
Gaziantep FK, Mustafa Eskihellaç'ı kadrosuna kattı

Gaziantep

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Mustafa Eskihellaç'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen 25 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "27 Temmuz'da Gaziantep'e gelerek çalışmalara katılacak olan Mustafa Eskihellaç'a kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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