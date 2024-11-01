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Spor, Futbol

Gaziantep FK, Göztepe'yi evinde yendi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 yendi.

Okan Coşkun  | 01.11.2024 - Güncelleme : 01.11.2024
Gaziantep FK, Göztepe'yi evinde yendi Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA

Gaziantep

31. dakikada Maxim'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun yaptığı plase vuruşta, kaleci Lis meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

37. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta top, yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

63. dakikada Göztepe, 1-0 öne geçti. Soldan serbest vuruş kullanan Tijanic, topu Ahmet Ildiz'e verdi. Bu oyuncunun yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Dioudis'in solundan filelerle buluştu.

70. dakikada soldan topla ceza sahasına giren Matsuki'nin yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Dioudis'te kaldı.

77. dakikada Gaziantep FK, skoru eşitledi. Sol kanattan Mustafa Eskihellaç'ın gönderdiği uzun pasta ceza sahasında topla buluşan Lungoyi'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya da çarparak ağlara gitti: 1-1

81. dakikada soldan ceza sahasına giren Halil Dervişoğlu, Nazım Sangare'nin müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

82. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına geçen Sorescu, meşin yuvarlağı kaleci Lis'in sağından filelerle buluşturdu: 2-1

Gaziantep FK, müsabakayı 2-1 kazandı.

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