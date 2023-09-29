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Spor, Futbol

Gaziantep FK deplasmanda galip

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK, konuk olduğu Yılport Samsunspor'u 2-1 yendi.

İlyas Gün  | 29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
Gaziantep FK deplasmanda galip Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Samsun

3. dakikada Gaziantep FK, 1-0 öne geçti. Mustafa Eskihellaç'ın ara pasına hareketlenen Dragus'un ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

16. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen Gaziantep FK atağında Jestovic'in ceza sahası dışından sert şutunda, top filelere gitti: 0-2.

70. dakikada ev sahibi takımın atağında, ceza sahası dışından Osman Çelik'in kaleye sert şutu sonrası son anda Djlobodji kafayla topu kornere çeldi.

78. dakikada kırmızı-beyazlı takımın atağında soldan Soner Gönül'ün ortasına iyi yükselen Holse'nin kafa vuruşunda, top direk dibinden auta çıktı.

81. dakikada misafir takımın atağında Junior Morais'in yaklaşık 30 metreden sert şutu sonrası kaleci Okan Kocuk, topu yatarak bloke etti.

90. dakikada ceza sahası içinde Zeki Yavru'nun kafa vuruşunda Albian Ajeti'nin eline çarparak top taca çıktı. VAR'ın uyarısının ardından pozisyonu izleyen Hakem Burak Pakkan, penaltı noktasını gösterdi.

90+3. dakikada Ntcham'ın kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Nita kurtardı. Ancak hakem, kaleci Nita'nın çizgiyi ihlal ettiği gerekçesiyle penaltıyı tekrarlattı. Ntcham bu sefer top ile kaleciyi ayrı ayrı köşelere gönderdi: 1-2.

Müsabaka Gaziantep FK'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



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