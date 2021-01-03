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Spor, Futbol

Galatasaraylı yönetici Mahmut Recevik, TFF yöneticilerinden özür diledi

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'in 16. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile yaptığı maçta Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticilerine yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı özür diledi.

Ercan Doğan   | 03.01.2021
Galatasaraylı yönetici Mahmut Recevik, TFF yöneticilerinden özür diledi

İstanbul

Recevik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada maçın heyecanı nedeniyle mücadelenin ikinci yarısının başında gergin anlar yaşadığını belirterek, "Şiddetin her türlüsüne karşıyım, buna sözel olanı da dahil. Ama insan maçın o anki heyecanıyla amacını aşan söz ve kelimeler sarf edebiliyor. Tepkimi, şahsıma ve Galatasaray Kulübü yöneticisine yakışmayan bir üslupta ani bir refleks ile yanlış ifade etmiş olmaktan dolayı çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Yakından tanıdığı TFF yöneticilerinin hiçbirini hedef almadığını kaydeden Recevik, "Zaten tabiatımda böyle bir şey yoktur ve asla olmaz, olamaz. İstemeyerek de olsa kırdığım TFF yöneticilerinden şahsım adına özür dilerim." değerlendirmesinde bulundu.


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