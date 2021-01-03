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Dakar Rallisi'nin ilk gününde Red Bull sporcuları zirveye yerleşti

Dakar Rallisi'nin ilk gününde Red Bull sporcuları zirvedeki yerini aldı.

Yunus Türk   | 03.01.2021
Dakar Rallisi'nin ilk gününde Red Bull sporcuları zirveye yerleşti

İstanbul

Red Bull'un açıklamasına göre, sporcuların 12 gün boyunca yaklaşık 7 bin 600 kilometrelik yol katedeceği Dakar Rallisi, ilk günden büyük bir heyecana sahne oldu. Cidde ile Bisha arasında geçilen 622 kilometrelik ilk gün heyecanı sonunda motosiklet kategorisinde Red Bull sporcusu Toby Price, 3 saat 18 dakika 26’lık derecesiyle ilk sırayı eline geçirdi.

Dakar Rallisi'nin otomobil kategorisine ise X-Raid Mini Takımı damgasını vurdu. Son şampiyon ve Red Bull sporcusu Carlos Sainz, ilk günü lider tamamlarken, takım arkadaşı ve bir diğer Red Bull sporcusu Stephane Peterhansel ikinci sırada yer aldı. Sainz, ilk günde 3 saat 5 dakika 56 saniyelik bir derece elde ederken, Peterhansel ise takım arkadaşının 25 saniye gerisinde bitiş noktasına geldi.

Dakar Rallisi’nde Lightweight kategorisinde de zirve Red Bull’un oldu. Red Bull Off-Road USA Takımı’ndan Cristina Gutierrez Herrero, elde ettiği 3 saat 41 dakika 37 saniye ile ilk sıranın sahibi oldu.

12 etaptan oluşan 12 günlük yolculuğun ardından 15 Ocak'ta sona erecek Dakar Rallisi’nde ikinci gün Bisha ile Wadi ad-Dawasir arasında koşulacak. 685 kilometrelik parkur da dahil olmak üzere Dakar Rallisi’nin tüm heyecanı her gün RedBull.com/dakar adresinden takip edilebiliyor.

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Dakar Rallisi'nin ilk gününde Red Bull sporcuları zirveye yerleşti

Dakar Rallisi'nin ilk gününde Red Bull sporcuları zirveye yerleşti