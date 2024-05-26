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Spor, Futbol

Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu kutladı

Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor'u mağlup edip şampiyon olan Galatasaraylı taraftarlar birçok kentte şampiyonluğu kutladı.

Ekip  | 26.05.2024 - Güncelleme : 27.05.2024
Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu kutladı

Ankara

Başkentte yaşayan Galatasaraylı taraftarlar, Süper Lig 2023-2024 sezonunda takımlarının şampiyon olmasını kutladı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in son haftasında konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenerek Fenerbahçe'nin 3 puan önünde şampiyonluğa ulaştı.

Ülkenin dört bir yanındaki sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarının başarısının coşkusunu yaşadı. Ankara'daki şampiyonluk kutlamalarının merkezi ise Güvenpark oldu.

Karşılaşmayı Kızılay'daki kafelerde izleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, Güvenpark'ta toplandı. Meşale yakan ve ellerinde bayraklarla tezahüratlar yapan taraftarlar, takımlarının 24. şampiyonluğunu doyasıya kutladı.

Galatasaraylı taraftarlar, Bahçelievler ve Tunalı Hilmi Caddesi'nde de şampiyonluk kutlaması yaptı.

Bazı taraftarlar da araçlarıyla korna çalarak şehir turu attı.

Bursa

Araçlarıyla konvoylar oluşturan taraftarlar, meşale ve sarı kırmızılı bayraklarla kutlamaya katıldı.

Polis ekipleri, kentin işlek noktalarında güvenlik önlemi aldı.

Eskişehir

Galatasaraylı taraftarlar, Eskişehir'de şampiyonluğu şehrin çeşitli noktalarında kutladı.

Sarı kırmızılı taraftarlar, takım bayrağı alıp formalarını giyerek kentin bazı merkezlerine geldi.

Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda toplanan taraftarlar, çeşitli tezahüratlarla şampiyonluğu kutladı. Taraftarların yanı sıra sokaktaki sürücüler, konvoylar oluşturdu.

Kutlamalar sırasında çıkan taşkınlıklar, polis ekipleri tarafından engellendi.

Çanakkale

Galatasaray taraftarları, şampiyonluğu Çanakkale'de coşkuyla kutladı.

Şampiyon olan sarı kırmızılı ekibin taraftarları, İskele Meydanı'nda bir araya geldi.

Çok sayıda taraftar, ellerinde sarı kırmızılı bayrakları dalgalandırıp meşaleler yakarak takımlarının başarısını kutladı.

Bazı Galatasaraylı taraftarlar da araçlarıyla konvoylar oluşturarak kutlamalara katıldı.

Bilecik

Bilecik'te Galatasaraylılar, galibiyetlerini kent merkezinde kutladı.

Meşale ve bayraklarla caddelerde tezahüratlarda bulunan taraftarlar, araçlarla konvoy oluşturdu.

Balıkesir

Balıkesir'de da taraftarlar kutlamalar için sokaklara çıktı.

Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, ellerindeki sarı kırmızılı bayrakları sallayıp meşale yaktı.

Bazı taraftarlar da şarkılar eşliğinde oyunlar oynadı.

Kütahya

Kütahya'da taraftarlar Zafer Meydanı'nda bir araya geldi.

Taftarlar, ellerindeki takım bayrakları ve meşalelerle marşlar eşliğinde Atatürk Bulvarı'nda yürüyüş yaptı.

Daha sonra taraftarlar araç konvoyuyla şehir turu attı.

Yalova

Yalova'da Galatasaraylı taraflar maçın bitimine kısa süre kala 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na, ellerinde meşale ve bayraklarla gelerek tezahüratlarda bulundu.

Maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte maçlarını izledikleri iş yerleri ve evlerinden bayraklarını alarak araç konvoyları oluşturan taraftarlar şehir turu attı.

Yoğun kalabalık ve araç trafiğinde aksaklıklar yaşanmaması için geniş önlemler alan polis ekipleri, başta 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile caddelerde görev yapıyor.

İzmir

İzmir'de yoğun yağışa rağmen sarı kırmızılı taraftarlar maçın bitiş düdüğüyle birlikte Gündoğdu Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde bayraklarla takımları lehine tezahürat yapan taraftarlar meşale yaktı, havai fişek attı.

Araçlarıyla Alsancak'a gelen çok sayıda taraftar, korna çalarak şampiyonluk sevincini yaşadı.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde Fenerbahçe forması giyen bazı taraftarlar, Galatasaray taraftarlarının şampiyonluk kutlamasına eşlik etti.

Kutlamalar nedeniyle zaman zaman trafikte yoğunluk oluştu.

Denizli

Denizli'de Galatasaray taraftarları araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturarak konvoy yaptı, şehir turu attı.

15 Temmuz Delikliçınar Şehitleri Meydanı'nda ise bazı taraftarlar meşale yaktı, elindeki Galatasaraylı bayraklarını salladı.

Öte yandan kampüs bölgesindeki taraftarlar da yoldan geçen Galatasaraylı taraftarların konvoyuna alkışlarla eşlik etti.

Manisa'daki Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde toplanan Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının marşlarını söyleyerek şampiyonluk sevincini yaşadı.

Ellerinde meşale ve bayraklarla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüyen taraftarlar, meydanda kutlama yaptı.

Uşak

Uşak'ta ise taraftarlar 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda toplandı.

Marşlar söyleyen taraftarlar davullar eşliğinde dans etti.

Daha sonra taraftar grubu, İsmet Paşa Caddesi'nden eski Uşak Belediyesi hizmet binası önüne yürüdü.

Bazı taraftarlar da araçlarla konvoy yaptı.

Sakarya

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Bağlar Caddesi’nde toplanan Galatasaray taraftarları, araç konvoyu yaparak şampiyonluğu kutladı.

Ellerinde takımlarının bayraklarıyla marşlar söyleyen taraftarlar, meşaleler yakarak takımlarının lehine tezahüratlar yaptı.

Bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Bolu

Bolu İzzet Baysal Caddesi'ndeki kafeteryalarda maçı izleyen Galatasaray taraftarları, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından tezahhuratlarla caddelere çıktı.

Takım bayrakları ve meşaleler eşliğinde marşlar söyleyen grup, şampiyonluklarını kutladı.

Pols ekipleri, İzzet Baysal Caddesi ve kentin belirli noktaralarında geniş güvenlik önlemleri aldı.

Düzce

Düzce'de sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı.

Anıtpark Meydanı ve bazı caddelerde toplanan taraftarlar, ellerinde bayraklarla takımlarının marşlarını söyleyerek şampiyonluk sevincini yaşadı.

Araçları ile konvoy oluşturan sarı-kırmızılı taraftar grubu, takımlarının lehine tezahüratlar yaptı.

Bazı taraftarlar ise meşaleler yakarak kutlama yaptı.

Karabük

100. Yıl Mahallesi'nde toplanan taraftarlar, takımlarının marşlarını söyledi, meşaleler eşliğinde şampiyonluğu kutladı.

1003. Cadde üzerinde araçlarıyla konvoy yapan taraftarlar, takımlarının bayrağını açıp, şampiyonluğun sevincini yaşadı.

Kocaeli

Kocaeli'de Galatasaray'ın TÜMOSAN Konyaspor karşısında aldığı galibiyetinin ardından araçları ile konvoy oluşturan taraftarlar İzmit ilçesindeki Anıtpark Meydanı’nda toplandı.

Sarı-kırmızılılar burada meşaleler eşliğinde şampiyonluğu kutladı.

Zonguldak

Zonguldak'ta Galatasaray tarafları maçın bitiş düdüğünün ardından tezahüratlar atarak Gazipaşa Caddesi'ne çıktı.

Kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde toplanan taraftarlar, ellerinde sarı kırmızı bayraklarla, takımlarının marşlarını söyleyerek Valilik binası önüne kadar yürüdü.

Taraftarlardan bazıları da araçlarıyla konvoy yaparak şampiyonluğu kutladı.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de ambulansların geçişi kolaylaştırmak için yolu trafiğe açmaya çalıştı.

Adana

Adana'da, Galatasaray taraftarları, takımlarının şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından cadde ve sokaklara çıktı.

Marşlar söyleyen taraftarlar, meşalelerle takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

Bazı taraftarlar araçlarıyla oluşturdukları konvoyla cadde ve bulvarda tur attı.

Mersin

Mersin'de Galatasaray taraftarları, takımlarının şampiyonluğu ilan etmesinin ardından kentte araçlarıyla konvoy yaptı.

Cadde ve sokaklarda şampiyonluğu kutlayan taraftarlar daha sonra Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandında bulunan Galatasaray Meydanı'na geçti.

Buraya gelen çok sayıda taraftar meşale yakıp, marşlarla şampiyonluğu kutladı.

Hatay

Hatay'ın Antakya, İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde, Galatasaraylı taraftarlar araç konvoyu oluşturarak şampiyonluğu kutladı.

Antakya Cumhuriyet Meydanı, İskenderun Anıt Alanı, Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde bir araya gelen taraftarlar marş ve meşalelerle takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

Öte yandan, Atakaş Hatayspor'un da ligde kalmasına sevinen bazı taraftarlar, şampiyonluk kutlamalarına eşlik etti.

Osmaniye

Osmaniye'de Galatasaraylı taraftarlar Atatürk ve Adnan Menderes Caddesi üzerinde araç konvoyu oluşturarak şampiyonluğu kutladı. Ellerinde Galatasaray bayrakları ve meşalelerle toplanan taraftarlar araçlarıyla tur attı.

Gaziantep

Gaziantep'te toplanan sarı kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ın 24. şampiyonluğunu kutladı.

Gaziantep Üniversitesi önündeki meydanda bir araya gelen taraftarlar, ellerinde bayraklarla takımları lehine tezahürat yaparak meşale yaktı, havai fişek attı.

Bazı taraftar da araçlarla korna çalarak konvoy oluşturdu.

Polis ekipleri de olumsuzluk yaşanmaması için cadde ve meydanlarda güvenlik önlemi aldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da taraftarlar kutlamalar için sokaklara çıktı.

Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, ellerindeki sarı kırmızı bayrakları sallayıp, meşale yaktı.

Bazı taraftarlarsa şarkılar çaldı, halay çekti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından kentin çeşitli noktalarında taraftarlar kutlama için buluştu.

Trabzon Bulvarı'nda toplanarak şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Bazı taraftarlar ise şampiyonluğu arabalarıyla şehir tur atarak kutladı.

Malatya

Malatya'da da Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluğu şehrin çeşitli noktalarında kutladı.

Araç konvoyu oluşturan taraftarlar, korna çalarak kutlamaya katıldı.

Trafikte oluşan yoğunluğu önlemeye çalışan polis ekipleri de zaman zaman taraftarlara uyarıda bulundu.

Sarı kırmızı formalarını giyen ve takımlarının bayraklarını taşıyan vatandaşlar, slogan atıp şarkılar söyleyerek eğlendi.

Taraftarlar zaman zaman havai fişek attı, meşaleler yaktı.

Adıyaman

Adıyaman'da ise Sümer Meydanı'nda toplanan taraftarlar, ellerinde bayraklar ve çeşitli tezahüratlarla şampiyonluğu kutladı.

Araçlarıyla kent merkezine gelen çok sayıda taraftar, korna çalarak şampiyonluk sevincini yaşadı.

Kutlamalar nedeniyle zaman zaman trafikte yoğunluk oluştu.

Kilis

Kilis'te ise 7 Aralık Üniversitesi önünde buluşan taraftarlar, şampiyonluğu kutladı.

Buradan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen taraftar grubu, meşale yaktı, sevinç gösterisinde bulundu.

Bazı taraftarla ise araçlarla şehirde tur attı.

Antalya

Antalya'da aralıklarla etkili olan yağışa rağmen sarı kırmızılı taraftarlar, maçın sona ermesinin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Ellerinde bayraklarla takımları lehine tezahürat yapan taraftarlar, meşale yaktı, havai fişek attı. Bazı taraftarlar davul çalarak oynadı. Fenerbahçe forması giyen bir taraftar, Galatasaraylıların şampiyonluk kutlamasına eşlik etti.

Araçlarıyla Güllük, 100. Yıl, Anafartalar, Burhanettin Onat caddelerinde konvoy oluşturan çok sayıda sürücü, korna çalarak şampiyonluk sevincini yaşadı.

Kutlamalar nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Isparta

Isparta'da taraftarlar Mimar Sinan Caddesi'nden Valilik Meydanı'na yürüdü. Takımları lehine tezahürat yapan taraftarlar, Galatasaray'ın 2023-2024 sezonu şampiyonluğunu kutladı.

Fenerbahçe forması giyen bir çift, Galatasaray taraftarlarıyla kutlamalara katıldı.

Muğla ve Burdur'da da taraftarlar, meydan, cadde ve sokaklarda şampiyonluğu kutladı.

Diyarbakır

Diyarbakır'da araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, korna çalarak şampiyonluk sevincini yaşadı.

Mahabat Bulvarı'nda toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar da ellerinde bayraklarla takımları lehine tezahürat yaptı, meşale yaktı.

Merkez Yenişehir ilçesi Ofis Semti'nde de taraftarlar kutlama yapmak için bir araya geldi.

Taraftarların yaptığı kutlamaya engel olmaya çalışan gruba polis müdahale etti.

Bingöl

Bingöl'de Genç Caddesi'nde bir araya gelen taraftarlar, ellerinde bayraklarla meşale yaktı, şampiyonluk sevincini yaşadı.

Araçlarla konvoy oluşturan taraftarlar kentin farklı noktalarında kutlamaları sürdürdü.

Batman

Batman'da Galatasaray taraftarları araçlarıyla şehir turu attı.

Atatürk Parkı ve Turgut Özal Bulvarı'nda buluşan taraftarlar meşale yakarak, kutlama yaptı.

Mardin

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde Vali Ozan Caddesi'nde toplanan taraftarlar ellerinde bayraklarla tezahürat yaptı, meşale yaktı, havai fişek attı.

Bazı taraftarlar araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Siirt

Siirt'te Güres Caddesi'ndeki Sancaklar Ortaokulu önünde toplanan taraftarlar, buradan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar tezahüratlar eşliğinde yürüdü.

Üzerlerinde Galatasaray forması, ellerinde bayraklarla sevinç gösterisinde bulunan taraftarlar, daha sonra Bahçelievler Mahallesi'ndeki Galatasaray Taraftarlar Derneği önünde bir araya geldi.

Meşaleler yakan taraftarlar, kentin işlek caddelerinde araçlarla konvoy oluşturdu.

Şırnak

Şırnak'ta Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan taraftarlar ellerinde bayraklar, konfetiler ve havai fişeklerle şampiyonluğu kutladı.

Taraftarlar takımları lehine tezahürat yaparak, araçlarıyla şehir turu attı.

Cizre ilçesinde de şampiyonluğu kutlayan taraftarlar araçlarıyla konvoy oluşturdu, takımları lehine tezahürat yaptı, meşale yaktı.

Elazığ

Cumhuriyet Meydanı ve Elazığ Öğretmenevi önünde toplanan taraftarlar ellerinde meşaleler ve bayraklarla takımları lehine slogan attı, şampiyonluk sevincini yaşadı.

Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, korna çalarak, müzik eşliğinde şehir turu attı.

Erzurum

Şampiyonluk kutlaması için Cumhuriyet Caddesinde toplanan kalabalık taraftar grubu meşaleler ve bayraklarla şampiyonluk şarkıları söyledi.

Uzun araç kuyruklarını oluştuğu kutlamalarda olumsuzluk yaşanmaması için polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

İlerleyen saatlere kadar süren kutlamalar olaysız son buldu.

Erzincan

Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluğu Erzincan’da coşkuyla kutladı.

Şampiyon olan sarı-kırmızılı ekibin taraftarları, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Çok sayıda taraftar, ellerinde sarı-kırmızılı bayrakları dalgalandırıp meşaleler yakarak takımlarının başarısını kutladı.

Ağrı

Ağrı’da sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu kutladı.

Dörtyol Kavşağı ve Cumhuriyet Caddesi’nde bir araya gelen Galatasaraylı taraftarlar, meşalelerle yürüyüş yaptı.

Daha sonra araçlarla konvoy turu yapan taraftarlar, doyasıya eğlendi.

Kars

Kars'ta da Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Maçın bitmesiyle Faikbey Caddesi'nde bir araya gelen sarı-kırmızlı taraftarlar meşaleler yakarak yürüyüş yaptı.

Fenerbahçeli futbolcuların fotoğraflarının yer aldığı temsil tabutları taşıyan taraftarlar, daha sonra şehir turu attı.

Tunceli, Iğdır ve Ardahan'da da bir araya gelen sarı-kırmızlı taraftarlar meşaleler yakarak yürüyüş yaptı.

Daha sonra araçlarla konvoy turu yapan taraftarlar eğlendi.

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