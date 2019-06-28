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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir'de transfer

Medipol Başakşehir, geçen sezon Bursaspor'da forma giyen Furkan Soyalp'i kadrosuna kattı.

Metin Arslancan   | 28.06.2019
Medipol Başakşehir'de transfer

İstanbul

Medipol Başakşehir, geçen sezon Bursaspor'da forma giyen Furkan Soyalp'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile kulüp üst yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt'ün de katıldığı törenle 4 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Furkan Soyalp'e 'hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

Profesyonel kariyerine Bursaspor'da başlayan Furkan Soyalp, geride kalan sezonda Süper Lig'de 13, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maça çıktı.


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