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Spor, Futbol

Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan, hedeflerine ulaşacaklarına inanıyor

Galatasaray'ın milli oyuncusu Kaan Ayhan, eleştirilere kulak vererek hedeflerine takım olarak ulaşacaklarını belirtti.

Süha Gür  | 15.02.2025 - Güncelleme : 15.02.2025
Galatasaraylı futbolcu Kaan Ayhan, hedeflerine ulaşacaklarına inanıyor

İstanbul

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda AZ Alkmaar ile oynadıkları maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle eleştirilen tecrübeli oyuncu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Galatasaray'da oynamanın büyük bir sorumluluk gerektirdiğini vurgulayan Kaan, şunları kaydetti:

"Galatasaray formasını taşımak, sadece sahada olmak değil; büyük bir sorumluluğu, tarihi ve inancı omuzlamaktır. Başarılı anlarda kendini ön plana atan, olumsuzluklarda sessiz kalan biri olmayı hiçbir zaman seçmedim. Ve bu yüzden söylemek isterim ki bana ve takım arkadaşlarıma yapılan eleştirilere kulak verip daha güçlü bir takım olacağız. Hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız."

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