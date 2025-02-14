Adana'da beraberlik

Adana
7. dakikada sol kanatta taç çizgisine yakın noktada topla buluşan Güray Vural'ın orta şut karışımı vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
16. dakikada paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Alioui'nin ceza sahasına ortasında oluşan karambolde top boşta kaldı. Ozan Demirbağ'ın kafa vuruşunda kaleci Piric topu kontrol etti.
21. dakikada Kaluzinski'nin ara pasında top savunmaya çarparak ceza sahasında Erdal Rakip'in önünde kaldı. Erdal Rakip'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Deniz Eren Dönmezer'in kurtarışıyla oyun alanına döndü.
27. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. 24. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Tayfun Aydoğan, Bünyamin Balcı ile girdiği mücadelede içeri çevirdiği top sonrası yerde kaldı. Oyunun durmasıyla VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.
28. dakikada penaltıyı kullanan Alioui, topla kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0
45. dakikada Van De Streek'in ara pasında defansın müdahale ettiği topla ceza sahasında buluşan Larsson, kaleciyi geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
İkinci yarı
48. dakikada Van De Streek'in ceza sahasına ortasında topla buluşan Samudio'nun çalımının ardından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Vedat Karakuş'ta kaldı.
61. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Maestro'nun şutunda kaleci Piric gole izin vermedi.
70. dakikada sağdan ceza sahasına giren Van De Streek'in vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Vedat Karakuş kontrol etti.
90+2 dakikada sol kanattan Osman Kaynak'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Aimbetov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.