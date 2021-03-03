Galatasaray'ın galibiyet serisi başkentte bitti

Ankara
Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilen Galatasaray'ın 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Karşılaşmanın 9. dakikasında Gedson Fernandes'in ceza yayının gerisinden çektiği sert şutta, kaleci Korcan Çelikay topu kornere çeldi.
22. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan ortasında müsait durumdaki Onyekuru ceza sahasında kafa vuruşunu yaptı. Köşeye giden topa iyi uzanan kaleci Korcan, gole izin vermedi.
34. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Atila Turan'ın kısa düşen pasında bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Emre Kılınç'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta top yan filelerde kaldı.
44. dakikada Geraldo'nun ceza yayından çektiği şutta, kaleci Muslera sağına gelen topu kontrol etti.
45. dakikada MKE Ankaragücü penaltı kazandı. Hakem Halil Umut Meler, ceza alanı içinde Arda Turan'ın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi.
45+1. dakikada İbrahim Akdağ'ın kullandığı penaltı vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0.
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci Yarı
49. dakikada Onyekuru'nun ara pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Falcao'nun şutunda, kaleci Friedrich gole izin vermedi.
55. dakikada MKE Ankaragücü farkı ikiye çıkardı. Alper Potuk'un pasında soldan ceza sahasına hareketlen Lobjanidze, Marcao'dan sıyırdıktan sonra çaprazdan şık bir vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi: 2-0.
57. dakikada Galatasaraylı futbolcu Mustafa Muhammed, İbrahim Akdağ'a dirseğiyle yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü.
73. dakikada sağ kanattan Linnes'in ortasında, arka direkte müsait durumda bulunan Onyekuru'nun kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.
90+2. dakikada Donk'un pasında ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Muhammed Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda, top filelere gitti: 2-1.
Karşılaşma, MKE Ankaragücü'nün 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Galatasaray, bu sezon ilk kez kaybetti
Ligin son sırasında çıkan MKE Ankaragücü, rakibini İbrahim Akdağ (penaltıdan) ve Saba Lobjanidze'nin golleriyle yendi. Galatasaray'ın son dakikalarda Kerem Aktürkoğlu'yla attığı gol yeterli olmadı.
Bu maça kadar son 8 karşılaşmasını üçer puanla kapatan Galatasaray, serisini bu yenilgiyle Ankara'da bıraktı. Sarı-kırmızılılar son yenilgisini 17 Ocak'ta Beşiktaş karşısında almıştı.
Puanı 57'de kalan Galatasaray bir maç fazlasıyla ve averajla liderliğini sürdürdü.
Öte yandan Galatasaray, bu sezon kaleci Fernando Muslera'nın forma giydiği bir maçta ilk kez kaybetti.
Mustafa Muhammed kırmızı kart gördü
Ara transfer döneminde Galatasaray'a gelen ve attığı gollerle dikkati çeken Mustafa Muhammed, MKE Ankaragücü karşısında takımını 10 kişi bıraktı.
Maçın 57. dakikasında İbrahim Akdağ'a orta sahada yaptığı müdahale sonucu hakem Halil Umut Meler, Muhammed'e doğrudan kırmızı kartını çıkardı.
MKE Ankaragücü'nün galibiyet hasreti sona erdi
MKE Ankaragücü, rakibinin galibiyet serisine son verirken kendi 3 puan hasretini de sona erdirdi.
Son galibiyetini 21 Ocak'ta Kasımpaşa karşısında elde eden sarı-lacivertliler, 6 maç sonra 3 puanla tanıştı.
Puanını 23'e çıkaran MKE Ankaragücü, son sıradan kurtularak 19. basamağa yükseldi.
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Albayrak: Adalet istiyoruz, adalet
Maçın ardından sert açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Neler olduğunu bütün Türkiye çok yakından seyrediyor. Herkes hayretler içerisinde. Bir bakıyorsun, Trabzonspor Başkanı isyan ediyor. Verilmeyen bir penaltı. VAR'da kim var? Cüneyt Çakır var. O pozisyonda yine bir darbe var. Verilmeyen bir penaltı var. Cüneyt Çakır kimseyi çağırmıyor. Çok güzel, muhteşem." ifadelerini kullandı.
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in de dün hakem yönetimini eleştirdiğini hatırlatan Albayrak, "Dün akşam Malatya'da bir maç oynanıyor. Malatyaspor Başkanı çıkıyor, 'Sahada hakem göremedim, hakem neredeydi, var mıydı yok muydu' diye isyan ediyor. Şimdi biz de isyan ediyoruz." diye konuştu.
Mustafa Muhammed'e çıkan kırmızı kartın yanlış olduğunu belirten Albayrak, sinirli bir şekilde şöyle konuştu:
"Muhammed'i böyle mi durdurmak istiyorsunuz. Demek ki bugünkü planlarını bozamadık. Adalet istiyoruz, adalet. Futbolda adalet kalmadı. Yeter artık, buramıza geldi. Niye biz çocuğumuzu çoluğumuzu bırakıp buralara geliyoruz, neden kar kış demeden çalışıyoruz, neden milyon dolarları sokaklara döküyoruz? Kimse konuşamıyor, konuşturmuyorlar bizi. Böyle bir şey olabilir mi? Konuştun mu cezayı basıyorlar. Kardeşim Mustafa Muhammed'in hareketi kırmızı kart mı? Eğer bu kırmızı kartsa Trabzon'daki penaltıdır, babasıdır. Yeter... Ömür boyu men etsinler, ben de bu mesleği bırakayım artık. Yeter arkadaşlar. Kime hizmet ediyoruz, nedir bu. Adalet istiyoruz, farklı bir şey istemiyoruz. İyi oynamayabiliriz, tamam. Mustafa Muhammed'in pozisyonunu sabaha kadar seyretsinler. Bu gece rahat uyuyabilecek misin. Nedir bize kastınız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.