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Spor, Futbol

Galatasaray'dan kupalara ambargo

Sarı-kırmızılı futbol takımı, Türkiye'de düzenlenen son 24 organizasyonun 14'ünde şampiyon oldu.

Ercan Çakar   | 08.08.2019
Galatasaray'dan kupalara ambargo

İstanbul

Galatasaray - Akhisarspor

2018-2019 Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray ile kupa finalisti Akhisarspor, TFF Süper Kupa maçında Eryaman Stadı’nda karşılaştı. Galatasaray, TFF Süper Kupa'nın sahibi oldu. ( Emin Sansar - Anadolu Ajansı )

TFF Süper Kupa maçında Akhisarspor'u 1-0 yenerek mutlu sona ulaşan Galatasaray, son dönemde Türkiye'de düzenlenen organizasyonlarda kupalara adeta ambargo koydu.

Sarı-kırmızılı takım, Türkiye'de son 8 sezonda gerçekleştirilen 24 organizasyonun 14'ünde şampiyon olma başarısı gösterdi.

Galatasaray, bu sürede Süper Lig ve TFF Süper Kupa'da beşer, Türkiye Kupası'nda ise 4 kez mutlu sona ulaştı.

Süper Lig'de 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüsleyen sarı-kırmızılı takım, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019 yıllarında TFF Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda ise 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında şampiyonluk yaşadı.

Fenerbahçe 4, Beşiktaş 2 kupa kazandı

Galatasaray'ın büyük başarılara imza attığı bu dönemde, önemli rakiplerinden Fenerbahçe 4, Beşiktaş ise 2 kupa kazanabildi.

Fenerbahçe bu sürede 2013-2014 sezonunda Süper Lig, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında Türkiye Kupası, 2014 yılında ise TFF Süper Kupa'yı aldı.

Beşiktaş ise bu dönemde 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Süper Lig'de şampiyon oldu.

Söz konusu dönemdeki diğer 4 kupanın ikisini Konyaspor, ikisini ise Akhisarspor elde etti. Konyaspor, 2016-2017 sezonunda Türkiye Kupası ve 2017 yılında TFF Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Akhisarspor da 2017-2018 sezonunda Türkiye Kupası ve 2018 yılında TFF Süper Kupa'yı kazandı.

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