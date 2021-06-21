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Spor, Futbol

Galatasaray'dan Fatih Terim'e videolu karşılama

Galatasaray Kulübü, bugün sarı-kırmızılı takımla antrenmana çıkan teknik direktör Fatih Terim'e videolu bir karşılama yaptı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 21.06.2021
Galatasaray'dan Fatih Terim'e videolu karşılama Fotoğraf: Elif Öztürk/AA

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, Terim'i Florya Metin Oktay Tesisleri'nde futbolcu Arda Turan ve çalışanlar karşıladı.

Videoda heyecanlı olduğunu söyleyen Terim, "Sanki böyle 2-3 sene gitmişiz sonra gelmişiz gibi o heyecan var bende. Heyecanlıyım ya." ifadelerini kullandı.

Ayrıca tesis dışından bir taraftarın Terim'e "Evine hoş geldin" diye seslendiği duyuldu.


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