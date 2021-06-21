Galatasaray'dan Fatih Terim'e videolu karşılama

İstanbul
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan videoda, Terim'i Florya Metin Oktay Tesisleri'nde futbolcu Arda Turan ve çalışanlar karşıladı.
🏠 Evine hoş geldin Galatasaraylı Fatih Terim! 💛❤️— Galatasaray SK 🇹🇷 (@GalatasaraySK) June 21, 2021
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Videoda heyecanlı olduğunu söyleyen Terim, "Sanki böyle 2-3 sene gitmişiz sonra gelmişiz gibi o heyecan var bende. Heyecanlıyım ya." ifadelerini kullandı.
Ayrıca tesis dışından bir taraftarın Terim'e "Evine hoş geldin" diye seslendiği duyuldu.
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