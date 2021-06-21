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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, EURO 2020

A Milli Futbol Takımı yurda döndü

Abidin Mutlu Bozdağ   | 21.06.2021
A Milli Futbol Takımı yurda döndü Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü/AA

İstanbul

A milli Takım yurda döndü

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu'nu son sırada tamamlayan ve turnuvadan elenen A Milli Futbol Takımı, yurda döndü. Kafilede milli futbolcu Burak Yılmaz da yer aldı. ( Elif Öztürk Özgöncü - Anadolu Ajansı )

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) grup aşamasında veda eden A Milli Takım, yurda döndü.

Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen milli takım kafilesinde bulunanlar, buradan kendi araçlarıyla ayrıldı. Milli takım kafilesindeki futbolcuların moralsiz olduğu gözlendi.

Ay-yıldızlı ekip, İtalya, Galler ve İsviçre'nin bulunduğu A Grubu'nda oynadığı 3 maçı da kaybetmiş, son sırayı alarak EURO 2020'den elenmişti.


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