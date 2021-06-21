Euro
10.45
Dolar
8.76
BIST 100
1,398.52
Altın
1,782.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Başakşehir, Brezilyalı sol bek Lucas Lima'yı transfer etti

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Brezilyalı sol bek Lucas Lima'yı kadrosuna kattı.

Emrah Oktay   | 21.06.2021
Başakşehir, Brezilyalı sol bek Lucas Lima'yı transfer etti

İstanbul

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Suudi Arabistan'ın El Ahli takımında oynayan 29 yaşındaki sol bek ile 3 yıllık anlaşma imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Lucas Lima'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." denildi.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda ise Lima, "Merhaba Başakşehir ailesi. Kulüple 3 yıllık anlaşma imzaladığım için çok mutluyum. Yakında görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de Delta varyantı nedeniyle okullarda Kovid-19 vakaları artıyor
Biden yönetimi dünya ile paylaşacakları 55 milyon doz aşının daha dağıtım planını açıkladı
Moderna, daha fazla ülkeye tedarik sağlamak için Kovid-19 aşısı üretim kapasitesini genişletecek
Küresel uluslararası doğrudan yatırımlar 2020'de yüzde 35 azaldı
Endonezya’da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyede

Benzer haberler

Başakşehir, Brezilyalı sol bek Lucas Lima'yı transfer etti

Başakşehir, Brezilyalı sol bek Lucas Lima'yı transfer etti

Galatasaray'dan Fatih Terim'e videolu karşılama

A Milli Futbol Takımı yurda döndü

Galatasaray'ın yeni başkanı, mazbatasını yarın alacak

Galatasaray'ın yeni başkanı, mazbatasını yarın alacak
Gaziantep, Doğan Erdoğan'ı transfer etti

Gaziantep, Doğan Erdoğan'ı transfer etti
TFF'den Azerbaycan'a teşekkür mesajı

TFF'den Azerbaycan'a teşekkür mesajı