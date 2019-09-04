Galatasaray'dan Fatih Terim'e doğum günü kutlaması

Istanbul
Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in doğum gününü kutladı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda 66. yaşına giren Terim için, "İyi ki doğdun imparator Fatih Terim." ifadesi kullanıldı.
İyi ki doğdun #İmparatorFatihTerim 👑 pic.twitter.com/2HfjXt6JXN— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 3 Eylül 2019
Paylaşımlarda Terim'in fotoğrafının bulunduğu görselde "Galatasaray'a adanmış bir ömür." yazsısına yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.