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Spor, Futbol

Galatasaray'dan Fatih Terim'e doğum günü kutlaması

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in doğum gününü kutladı.

Emrah Oktay   | 04.09.2019
Galatasaray'dan Fatih Terim'e doğum günü kutlaması

Istanbul

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in doğum gününü kutladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda 66. yaşına giren Terim için, "İyi ki doğdun imparator Fatih Terim." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımlarda Terim'in fotoğrafının bulunduğu görselde "Galatasaray'a adanmış bir ömür." yazsısına yer verildi.

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