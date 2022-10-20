Galatasaray PFDK'ye sevk edildi

İstanbul
TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray'ın GMG Kastamonuspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde saha olayları nedeniyle kurula gönderildiği bildirildi.
Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de takımının Düzce Cam Düzcespor ile oynadığı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketi, Hataysporlu futbolcu Simon Falette de aynı müsabakada kural dışı hareketi nedeniyle kurula sevk edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.