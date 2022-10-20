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Spor, Futbol

Galatasaray PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Hilmi Sever   | 20.10.2022
Galatasaray PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray'ın GMG Kastamonuspor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde saha olayları nedeniyle kurula gönderildiği bildirildi.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de takımının Düzce Cam Düzcespor ile oynadığı müsabakadaki talimatlara aykırı hareketi, Hataysporlu futbolcu Simon Falette de aynı müsabakada kural dışı hareketi nedeniyle kurula sevk edildi.

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