Galatasaray'dan Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı

İstanbul
Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.
Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. pic.twitter.com/nRzPamIvwx— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) December 30, 2020
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