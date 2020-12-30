Euro
9.07
Dolar
7.39
BIST 100
1,479.91
Altın
1,890.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray'dan Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı

Galatasaray Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Ercan Çakar   | 30.12.2020
Galatasaray'dan Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı

İstanbul

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 rakamları 2021 öncesi yeni seviyelere çıktı
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Herkesi Kovid-19'a karşı aşılamak zaman alacak
Sağlık Bakanı Koca: İnaktif aşı 28 gün arayla iki doz olarak yapılacak
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Ukrayna 1,9 milyon Kovid-19 aşısı için Sinovac ile anlaştı

Benzer haberler

Galatasaray'dan Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı

Galatasaray'dan Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş Kulübünden başkan Ahmet Nur Çebi'nin sağlık durumu hakkında açıklama

Beşiktaş kötü başladığı 2020 yılını mutlu bitirdi

Galatasaraylı basketbolcu Tyus, Real Madrid'e transfer oldu

Galatasaraylı basketbolcu Tyus, Real Madrid'e transfer oldu
Beşiktaşlı futbolcu Ghezzal'ın sağ kalça ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi

Beşiktaşlı futbolcu Ghezzal'ın sağ kalça ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda 2 transfer

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda 2 transfer