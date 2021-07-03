Galatasaray'da Omar Elabdellaoui bireysel çalışmalarını sürdürüyor

Istanbul
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından top kapma çalışması yaptığı bildirildi.
Dar alan oyunlarıyla devam eden antrenmanın sonuçlandırma çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.
Mustafa Muhammed'in tedavisinin ardından fizyoterapist eşliğinde sahada koşu çalışmalarına devam ettiği, Brezilya'dan döndükten sonra yasal karantina süresi tamamlanan Marcao'nun da bireysel idmanın ardından takım çalışmalarında yer aldığı kaydedildi.
Bireysel çalışmalarını sürdüren ve ilerleyen süreçte kısmi olarak takım çalışmalarında yer alması planlanan Omar Elabdellaoui'nin ise operasyonel süreçlerinin devam edeceği belirtildi.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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