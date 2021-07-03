Euro
10.31
Dolar
8.69
BIST 100
1,376.67
Altın
1,787.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui bireysel çalışmalarını sürdürüyor

Galatasaray Futbol Takımı, 2021-2022 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ercan Çakar   | 03.07.2021
Galatasaray'da Omar Elabdellaoui bireysel çalışmalarını sürdürüyor

Istanbul

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından top kapma çalışması yaptığı bildirildi.

Dar alan oyunlarıyla devam eden antrenmanın sonuçlandırma çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.

Mustafa Muhammed'in tedavisinin ardından fizyoterapist eşliğinde sahada koşu çalışmalarına devam ettiği, Brezilya'dan döndükten sonra yasal karantina süresi tamamlanan Marcao'nun da bireysel idmanın ardından takım çalışmalarında yer aldığı kaydedildi.

Bireysel çalışmalarını sürdüren ve ilerleyen süreçte kısmi olarak takım çalışmalarında yer alması planlanan Omar Elabdellaoui'nin ise operasyonel süreçlerinin devam edeceği belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da Kovid-19 vakaları marttan beri ilk kez arttı
Hindistan'da Kovid-19 salgınında tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor
İran koronavirüs salgınında 5. dalga riskiyle karşı karşıya
DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev: Türkiye aşılama konusunda lider ülkelerden biri oldu
Dünya Sağlık Örgütü, Delta varyantının yaklaşık 100 ülkede tespit edildiğini açıkladı

Benzer haberler

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui bireysel çalışmalarını sürdürüyor

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui bireysel çalışmalarını sürdürüyor

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Transferde acele etmiyoruz

Galatasaray, Olympiakos ile hazırlık maçı yapacak

Galatasaray'ın transfer yasağı kalktı

Galatasaray'ın transfer yasağı kalktı
Kayserispor, Samet Aybaba'ya 1 milyon 831 bin lira tazminat ödeyecek

Kayserispor, Samet Aybaba'ya 1 milyon 831 bin lira tazminat ödeyecek
Deniz Türüç 3 sezon daha Başakşehir'de

Deniz Türüç 3 sezon daha Başakşehir'de