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Spor, Tokyo 2020

Milli judocu Gülkader Şentürk olimpiyat kotası aldı

Milli judocu Gülkader Şentürk'ün 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota aldığı bildirildi.

Ercan Çakar   | 03.07.2021
Milli judocu Gülkader Şentürk olimpiyat kotası aldı

İstanbul

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, Gülkader Şentürk'ün, Uluslararası Judo Federasyonundan aldığı davetle Avrupa kıta kotasını kullanarak, kadınlar 48 kiloda Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandığı belirtildi.

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