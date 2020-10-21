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Spor, Futbol

Galatasaray'da olağan divan kurulu toplantısı, 24 Ekim'de yapılacak

Galatasaray Kulübünün ekim ayı olağan divan kurulu toplantısının 24 Ekim Cumartesi günü yapılacağı açıklandı.

Berad Büyük   | 21.10.2020
Galatasaray'da olağan divan kurulu toplantısı, 24 Ekim'de yapılacak

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 13.30'da başlayacak toplantı, video konferans yöntemi ile yapılacak.

Toplantıda, Galatasaray Sportif AŞ ve futbol şubesindeki son gelişmeler ile ertelenen olağan yıllık genel kurul toplantısının yapılabilme imkanlarının yanı sıra kulübü ilgilendiren güncel konular görüşülecek.


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