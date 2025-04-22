Galatasaray'da kombine yenileme dönemi başladı

İstanbul
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, 2025-2026 futbol sezonu kombinelerinin yenileme işlemlerinin, passo.com.tr, Passo uygulaması veya RAMS Park kombine ofisinden yapılacağı bildirildi.
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Kombine yenileme hakkı olan taraftarların, 30 Nisan Çarşamba gününe kadar kampanyadan faydalanabilecekleri kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.