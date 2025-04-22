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Spor, Futbol

Trabzonspor-Göztepe maçını çocuklar ücretsiz izleyebilecek

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmayı çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü'nden ücretsiz izleyebilecek.

Selçuk Kılıç  | 22.04.2025 - Güncelleme : 22.04.2025
Trabzonspor-Göztepe maçını çocuklar ücretsiz izleyebilecek

Trabzon

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Sami Karaman, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, bir süre önce, Mattia Ahmet Minguzzi'nin anısını yaşatmak amacıyla Fırtına Tribünü'nün adını, "Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü" olarak değiştirdiklerini anımsattı.

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Karaman, Mattia Ahmet Minguzzi adıyla ilk kez taraftarları ağırlayacak tribünün ilk sesinin çocuklardan gelmesini istediklerini belirterek, "Hayattan koparılan evladımızın adını yaşatmak ve onun hatırasına sahip çıkmak hepimizin görevi. Tribünümüzde çocuklarımızın coşkusuyla Mattia Ahmet'in anısını yaşatacak olmak bizim için hem onur hem de derin bir sorumluluk. Bu vesileyle tüm çocuklarımızı, bu özel günde Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü'müze davet ediyor, hep birlikte bu anlamlı günü daha da anlamlı kılmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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