Galatasaray'da İsviçre kampı başlıyor

İSTANBUL
Galatasaray Futbol Takımı, 7-21 Temmuz tarihlerinde İsviçre'de yapacağı kamp öncesi İstanbul'daki son antrenmanını gerçekleştirdi.
Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde günü iki antrenman yaparak tamamladı.
Sabah idmanında salonda yenilenme çalışmaları yapan oyuncuların, akşam antrenmanında dayanıklılık testinden geçtiği belirtildi.
Norveçli oyuncu Martin Linnes'in sağlık kontrollerinden geçtikten sonra bugün itibarıyla antrenmanlara dahil olduğu vurgulanırken, Tolga Ciğerci'nin çalışmalara katılmadığı kaydedildi.
Galatasaray, yarını izinli geçirdikten sonra 7 Temmuz Cumartesi günü kamp çalışmaları için İsviçre'ye gidecek.
Muhabir: Mehmet Fatih Duman