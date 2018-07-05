Milli sporcudan bronz madalya

İSTANBUL

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, Finlandiya'da devam eden şampiyonada bugün kızlar 100 metre serbestte final yüzen Selen Özbilen'in, 55.69'luk derecesiyle üçüncü olarak podyuma çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Türk yüzme tarihinde bayanlarda ilk madalyayı alma başarısını gösteren, ayrıca bu derecesiyle 17-18 yaş yeni Türkiye rekorunun da sahibi olan sporcumuzu ve antrenörü İbrahim Onur Aksoy'u tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

100 metre serbestte 54.65'lik derecesiyle Büyük Britanyalı Freya Anderson altın, 55.31'lik derecesiyle Rus Elizaveta Klevanovich gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bu arada 200 metre kelebekte bugün final yüzen Zehra Duru Bilgin, 2.12.38'lik derecesiyle dördüncülüğü elde etti.

Muhabir: Yunus Kaymaz