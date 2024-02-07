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Spor, Futbol

Galatasaray'da gözler lige çevrildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda Teksüt Bandırmaspor'u 4-2 yenerek çeyrek finale çıkan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 10 Şubat Cumartesi günü evinde RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Emre Doğan  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
Galatasaray'da gözler lige çevrildi

Istanbul

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve rondo çalışmasıyla başladı.

Topa sahip olma çalışmasıyla devam eden idmanda futbolcular, daha sonra bire bir oyun ve çift kale maçla günü tamamladı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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