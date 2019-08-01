Euro
6.21
Dolar
5.60
BIST 100
101,900.20
Altın
1,437.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray'da Brezilya usulü doğum günü kutlaması

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenman öncesinde yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın doğum günü kutlandı.

Sezer Yavuz   | 01.08.2019
Galatasaray'da Brezilya usulü doğum günü kutlaması

İstanbul

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürülen idmanda, kaleciler ayrı çalıştı.

Oldukça neşeli geçtiği gözlenen antrenman, sınırlı alanda taktik oyunun ardından sona erdi.

Antrenmana sakatlığı devam eden Emre Akbaba ile Şener Özbayraklı'nın yanı sıra izinli Sofiane Feghouli ve Mbaye Diagne katılmadı.

Öte yandan, teknik direktör Fatih Terim'in antrenman öncesinde milli takımından dönen Faslı futbolcu Younes Belhanda ile özel olarak ilgilenmesi dikkati çekti.

Hasan Şaş'a yumurtalı doğum günü kutlaması

Galatasaray'da yardımcı antrenör Hasan Şaş'a Brezilya usulü doğum günü kutlaması yapıldı.

Antrenman öncesinde 43 yaşına giren Hasan Şaş için pasta kesildi.

Hasan Şaş'ın mumları üflemesinin ardından Brezilyalı futbolcu Mariano, antrenörünün kafasına un döktü ve yumurta kırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD’nin Çin'i çevreleme stratejisi ve küresel hegemonya
ABD-İran geriliminde Haşdi Şabi düğümü
Para politikalarında makas değişimi gerçekleşti
BAE-Çin ilişkileri derinleşiyor
Fırat’ın doğusunda son perde

Benzer haberler

Galatasaray'da Brezilya usulü doğum günü kutlaması

Galatasaray'da Brezilya usulü doğum günü kutlaması

'Futboldan keyif almak çok önemli'

'Fransa'da işler iyi gitmediğinde Afrika kökenliler eleştiriliyor'

TFF Süper Kupa maçını Meler yönetecek

TFF Süper Kupa maçını Meler yönetecek
Avrupa liglerinde naklen yayın geliri faklı platformlarla artırılıyor

Avrupa liglerinde naklen yayın geliri faklı platformlarla artırılıyor
Fikret Orman'dan transfer açıklaması

Fikret Orman'dan transfer açıklaması