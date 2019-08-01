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Nicolas Pepe rekor bedelle Arsenal'de

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal, 72 milyon sterlinlik bonservisle kulüp rekoru kırarak 24 yaşındaki Nicolas Pepe'yi renklerine bağladı.

Yunus Kaymaz   | 01.08.2019
Nicolas Pepe rekor bedelle Arsenal'de

İstanbul

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'den yapılan açıklamada, Fransa'nın Lille takımında forma giyen Fildişi Sahilli Nicolas Pepe ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. 

Futbolcunun bonservisi için 72 milyon sterlin ödeyen Arsenal, bu alanda kulüp rekoru kırarken, 24 yaşındaki kanat oyuncusu da en pahalı Afrikalı futbolcu listesinde zirveye yerleşti.

2017 yılından bu yana Lille forması giyen Pepe, 74 lig maçında 35 gol attı.

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