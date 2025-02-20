Galatasaray ve başkanı Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul
TFF'nin açıklamasında, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesi aracılığıyla yayımladığı açıklamada yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" gerekçesiyle Galatasaray'ın ve başkanı Özbek'in disipline gönderildiği belirtildi.
Sarı-kırmızılı kulüp, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe ile yapacakları derbiyi yabancı hakemin yöneteceğini açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile federasyona eleştirilerde bulunmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.