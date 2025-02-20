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Spor, Futbol

Galatasaray ve başkanı Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray'ı ve sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Emre Doğan  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Galatasaray ve başkanı Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'nin açıklamasında, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesi aracılığıyla yayımladığı açıklamada yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" gerekçesiyle Galatasaray'ın ve başkanı Özbek'in disipline gönderildiği belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe ile yapacakları derbiyi yabancı hakemin yöneteceğini açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile federasyona eleştirilerde bulunmuştu.

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