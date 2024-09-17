Galatasaray, Süper Lig'de son 15 sezonun en iyi başlangıcını gerçekleştirdi

İstanbul
Sezona Turkcell Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş mağlubiyetiyle giren Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda da İsviçre temsilcisi Young Boys'a elendi. Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'e ise iyi bir başlangıç yaptı.
Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde son 2 sezon şampiyon olan sarı-kırmızılı takım, ligin ilk 2 haftasında Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1'lik skorlarla yendi. "Cimbom" devamında Adana Demirspor'u 5-1, Çaykur Rizespor'u ise 5-0 mağlup etti.
Son olarak 3. haftadan ertelenen müsabakada Gaziantep FK'yi 3-1 yenen Galatasaray, sezona 5'te 5 yaparak başladı. Daha önce böyle bir başlangıcı Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda gerçekleştiren sarı-kırmızılı ekip, 15 sezon sonra bu başarısını tekrarladı.
Okan Buruk, Fatih Terim'i yakaladı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray tarihinde sezona 5'te 5 yaparak başlayan ikinci Türk teknik adam oldu.
Sarı-kırmızılı takımın başında üst üste iki şampiyonluk yaşayan ve birçok rekorun sahibi olan Buruk, Süper Lig'de sezona iyi bir giriş yaptı. Tecrübeli teknik adam yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ilk 5 maçını da kazanmasını bildi.
Okan Buruk, Fatih Terim'in ardından (1998-1999 sezonu) Galatasaray tarihinde bir Süper Lig sezonuna 5'te 5 yaparak başlayan ikinci Türk teknik direktör ünvanını aldı.
Süper Lig'de 5'te 5 yapan Galatasaray, liderlik koltuğuna oturdu
Trendyol Süper Lig'de 5'te 5 yapan Galatasaray, liderlik koltuğunu ele geçirdi.
Süper Lig'de yaptığı 4 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, üçüncü hafta erteleme müsabakasında RAMS Park'ta Gaziantep FK'yi konuk etti. Galatasaray, 11. dakikada Barış Alper Yılmaz, 26. dakikada Yunus Akgün ve 76. dakikada Michy Basthuayi'nin attığı gollerle 3-0 öne geçti.
Gaziantep FK'de 81. dakikada sahneye çıkan Furkan Soyalp farkı 2'ye indirdi. Kalan bölümde gol sesi çıkmayınca Galatasaray sahadan 3 puanla ayrıldı.
Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım Süper Lig'de 5'te 5 yaparak 15 puana ulaştı. Beşinci haftayı lider Fenerbahçe'nin gerisinde kapatan Galatasaray, eksik maçını 3 puanla tamamladı. Böylece rakibinin 2 puan önüne geçen "Cimbom" liderlik koltuğuna oturdu.
Sıradaki maç Fenerbahçe derbisi
Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray, sezonun ilk derbisine moralli çıkacak.
Ligde eksik maçını kazanan sarı-kırmızılı takım, 21 Eylül Cumartesi günü Kadıköy'de yapılacak derbiye namağlup lider ünvanıyla gidecek.
Barış Alper Yılmaz, üst üste 4 maçta gol attı
Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta da fileleri havalandırmayı başardı.
Ligin 2. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor, dördüncü haftasındaki Adana Demirspor ve beşinci haftasındaki Çaykur Rizespor maçlarında birer gol atan Barış Alper, Gaziantep FK ile yapılan üçüncü hafta erteleme müsabakasını da boş geçmedi.
Galatasaray'da önceki 3 sezonda çıktığı 79 lig maçında toplam 10 gol atan Barış, bu sezon 5 müsabakada 4 gole ulaştı.
Yunus Akgün, 603 gün sonra gol sevinci yaşadı
Galatasaray'ın altyapısından çıkan hücum oyuncusu Yunus Akgün, sarı-kırmızılı formayla 603 gün sonra fileleri havalandırdı.
Sarı-kırmızılı formayla daha önce 46 Süper Lig maçına çıkan Yunus, 2 kez gol sevinci yaşayabildi. Galatasaray'da son olarak 2022-2023 sezonunun 21. haftasında, 28 Ocak 2023'te yapılan Giresunspor maçında skoru değiştiren Yunus, 603 gün sonra meşin yuvarlağı ağlara göndermeyi başardı.
Yunus, Galatasaray formasıyla çıktığı 67. resmi müsabakada 7. golünü kaydetti.
Batshuayi, Galatasaray'da 4 gole ulaştı
Galatasaray'ın Belçikalı santrforu Michy Batshuayi, bu sezon 4. kez fileleri havalandırdı.
Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını terleten Batshuayi, kariyerine sarı-kırmızılı formayla devam ediyor. Bu sezon sözleşme imzaladığı Galatasaray'da 8. resmi maçına çıkan 30 yaşındaki golcü, 4. kez gol sevinci yaşadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 2 gol atan Batshuayi, Süper Lig'de de 2. kez skoru değiştirdi.
Gaziantep FK, 3 puanda kaldı
Gaziantep temsilcisi, Süper Lig'de 4 müsabakada 3 puan toplayabildi.
Lige Sipay Bodrum FK galibiyetiyle giren kırmızı-siyahlı takım, sonrasında sırasıyla Samsunspor, Net Global Sivasspor ve Galatasaray'a mağlup oldu.
Furkan'ın orta sahadan golünü rakip taraftarları da alkışladı
Gaziantep FK'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Furkan Soyalp, orta sahadan çektiği şutla fileleri havalandırdı.
Müsabakanın 81. dakikasında orta sahada topu kapan Furkan, kaleci Fernando Muslera'nın önde olduğunu görünce şansını denedi. Düzgün ve isabetli bir şut çıkaran 29 yaşındaki futbolcu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Skoru 3-1'e getiren golü kaydeden Furkan, ev sahibi takım taraftarları tarafından alkışlandı.
Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün: Bu sene daha fazla şans bulup takımıma katkı sağlamak istiyorum
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki erteleme maçında Gaziantep FK'yi sahasında 3-1 mağlup eden Galatasaray'ın oyuncusu Yunus Akgün, oynadıkça öz güveninin artacağını ve daha fazla gol atacağını söyledi.
Yunus Akgün, müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Attığı golü eski takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na adadığını belirten Yunus Akgün, "Her gün Kerem (ile konuşuyorum. Kendisi burada çok büyük işler yaptı. Şu an şans buluyorum ve elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Fenerbahçe karşısında kazanmak için Kadıköy'e gideceğiz. Son 2 sezonun şampiyonuyuz. Hedefimiz ilk yarının bütün maçlarını kazanmak." ifadelerini kullandı.
Gol atmaya ihtiyacı olduğunu belirten Yunus, "Futbolcuların öz güveni, gol atınca artar. Benim de gol atmaya ihtiyacım vardı ama takımın kazanması önemliydi. Oynadıkça daha fazla gol atacağım." diye konuştu.
Victor Osimhen, Mauro Icardi ve Michy Batshuayi hakkında konuşan Yunus, "Üçü de çok büyük futbolcu. Neler yapabiliriz diye arada konuşuyoruz. Onlara gol attırmak bizim için önemli. Ortamımız çok iyi. İnşallah onlara daha fazla gol attırırız." şeklinde görüş belirtti.
"Adana Demirspor'daki performansımın üstüne çıkmak istiyorum"
Bu sene kendine hedef koyduğunu belirten milli futbolcu, "Adana Demirspor'da çift haneli sayılara ulaşmıştım. Bu sene hedeflerim var. Adana Demirspor'daki performansımın üstüne çıkmak istiyorum. Benim için önemli olan daha fazla oynamak. Bu sene daha fazla şans bulup takımıma katkı sağlamak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Galatasaray'da büyüdüğünü dile getiren Yunus Akgün, Fenerbahçe ile gelecek hafta yapacakları derbi hakkında da "Kadıköy'deki maç, benim için çok özel olacak. Orada gol atmak hayallerimden bir tanesi. Orada oynayıp kazanmak benim için daha anlamlı olur." açıklamasını yaptı.
İlk yarı
3. dakikada Basthuayi'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Mertens'in dar açıdan çektiği şutta kaleci Dioudis, meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu önünde bulan Sara'nın ceza yayı gerisinden çektiği şutta da Yunan kaleci, soluna uzanarak topun ağlara gitmesini önledi.
11. dakikada sarı-kırmızılılar 1-0 öne geçti. Mertens'in pasıyla ceza sahası ön çizgisi üzerinde sırtı kaleye dönük şekilde topla buluşan Barış Alper Yılmaz, şık bir şekilde dönerek şutunu çekti.. Meşin yuvarlak, kalecinin sağından filelerle buluştu.
26. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Mertens'in sağ kanattan altıpas çizgisi önüne açtığı ortada Batshuayi, penaltı noktası civarında bulunan Yunus Akgün'e topukla pasını çıkardı. Yunus'un vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0
34. dakikada Barış Alper'in pasıyla topla buluşan Kaan Ayhan, sağ çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, direğin dibinden auta çıktı.
41. dakikada Ömürcan Artan'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Sorescu, ceza sahası sağ çaprazından vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Müsabakanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
64. dakikada Mertens'in aşırtma pasında ceza sahasının sağ kanadında topla buluşan Batshuayi, penaltı noktasına doğru meşin yuvarlağı çevirdi. Savunmanın müdahalesi sonrası dönen topu önünde bulan Mertens, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, yandan auta gitti.
76. dakikada Galatasaray, farkı 3'e çıkardı. Kerem Demirbay'ın pasıyla ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, altıpas çizgisi üzerindeki Batshuayi'ye topu aktardı. Batshuayi'nin dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0
81. dakikada Gazinatep FK, farkı 2'ye indirdi. Torreira'nın kaptırdığı topu önünde bulan Furkan Soyalp, Muslera'nın kaleden açıldığını gördü ve orta sahadan şut çekti. Bu vuruşta Uruguaylı kalecinin yetişemediği meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1
Galatasaray, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.