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Spor, Futbol

Galatasaray, Süper Lig'de sezonun ilk devresini zirvede bitirdi

Spor Toto Süper Lig'in 19. ve sezonun ilk yarısının son haftası, 3 karşılaşmayla tamamlandı. Galatasaray, sezonun ilk devresini en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde zirvede bitirdi.

Ercan Çakar   | 15.01.2023
Galatasaray, Süper Lig'de sezonun ilk devresini zirvede bitirdi

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'de bugün oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1, İstanbulspor da konuk olduğu HangiKredi Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. Günün diğer maçında ise Kasımpaşa sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig'de son 8 maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray, topladığı 42 puanla sezonun ilk yarısını en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider bitirdi.

Fenerbahçe ilk devreyi 38 puanla ikinci, Medipol Başakşehir 34 puanla üçüncü, Adana Demirspor ise 33 puanla dördüncü sırada tamamladı.

Sonuçlar

Süper Lig'de 19. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: 4-1

Galatasaray-Atakaş Hatayspor: 4-0

Fraport TAV Antalyaspor-Bitexen Giresunspor: 2-2

Adana Demirspor-MKE Ankaragücü: 3-1

Arabam.com Konyaspor-Beşiktaş: 1-2

Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 1-0

HangiKredi Ümraniyespor-İstanbulspor: 0-2

Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-2

Gaziantep FK-Fenerbahçe: 1-2

Puan durumu

Süper Lig'de 19. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAv.Puan
1.GALATASARAY18133236132342
2.FENERBAHÇE18122444212338
3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR1810442719834
4.ADANA DEMİRSPOR1896336191733
5.BEŞİKTAŞ1795332211132
6.TRABZONSPOR189542625132
7.ARABAM.COM KONYASPOR186932418627
8.YUKATEL KAYSERİSPOR188282825326
9.CORENDON ALANYASPOR186663031-124
10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK185673837121
11.BITEXEN GİRESUNSPOR185581828-1020
12.GAZİANTEP FK184772426-219
13.MKE ANKARAGÜCÜ185492329-619
14.KASIMPAŞA185492031-1119
15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR175392229-718
16.ATAKAŞ HATAYSPOR184591533-1817
17.DEMİR GRUP SİVASSPOR183691928-915
18.İSTANBULSPOR1843111836-1815
19.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR1835102132-1114

20. hafta

Süper Lig'de 20. hafta maçlarının programı şöyle:

20 Ocak Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Adana)

21 Ocak Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor (Nef)

22 Ocak Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor (Kalyon)

16.00 Corendon Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Kırbıyık Holding)

16.00 Yukatel Kayserispor-Beşiktaş (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 Trabzonspor-İstanbulspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

23 Ocak Pazartesi:

20.00 Arabam.com Konyaspor-MKE Ankaragücü (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 HangiKredi Ümraniyespor-Fenerbahçe (Ümraniye Belediyesi Şehir)


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