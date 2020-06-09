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Spor, Futbol

Galatasaray, Sneijder'in doğum gününü kutladı

Galatasaray Kulübü, Hollandalı eski futbolcusu Wesley Sneijder'in 36. yaş gününü kutladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 09.06.2020
Galatasaray, Sneijder'in doğum gününü kutladı

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından, Sneijder'in Türk Telekom Stadı'nda Juventus'a attığı golün videosuyla birlikte paylaşılan mesajda, "İyi ki doğdun Sneijder. 8 kupa, 46 gol, unutulmaz onlarca anı." ifadeleri kullanıldı.

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