Manchester United efsanesi hayatını kaybetti

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Manchester United efsanesi Dunne hayatını kaybetti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın efsane futbolcuları arasında yer alan İrlandalı Tony Dunne, 78 yaşında hayata veda etti.

Doğa Kırmızıoğlu   | 09.06.2020
Manchester United efsanesi Dunne hayatını kaybetti

Ankara

Manchester United'dan yapılan açıklamada, "Tarihimizin en iyi bek oyuncularından biriydi. 1968'te Avrupa şampiyonluğu yaşayan efsane kadronun önemli bir parçasıydı. Kulübün formasını 535 kez giyme başarısını gösterdi. Tony Dunne'in sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz. Huzur içinde uyu." ifadeleri kullanıldı.

İrlanda Cumhuriyeti Milli Takımı'nda da 33 karşılaşmada görev alan sol bek Dunne, 1960-73 yılları arasında formasını giydiği Manchester United ile Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra iki lig ve bir İngiltere Kupası kaldırdı.

Futbolcunun forma giydiği diğer kulüpler Shelbourne ve Bolton Wanderers da sosyal paylaşım sitelerinden Dunne'ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

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