Euro
6.51
Dolar
5.86
BIST 100
117,990.50
Altın
1,548.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fransa'da protestolar sürüyor
logo
Spor, Futbol

Galatasaray Sekidika için imza töreni düzenledi

Galatasaray Kulübü, 4,5 yıllığına transfer ettiği Jesse Sekidika için imza töreni düzenledi.

Ercan Doğan   | 09.01.2020
Galatasaray Sekidika için imza töreni düzenledi

İstanbul

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre Jesse Sekidika, sağlık kontrollerinin ardından kulüp başkanı Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın katılımıyla kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza töreni sırasında açıklamalarda bulunan Cengiz, Sekidika'nın takıma ciddi katkı yapacağını belirterek, "Sevgili Jesse, stratejik ve yeniden yapılanan gençleşme politikamıza çok uygun bir futbolcu. Biz inşallah sahada da onun ölümüne, mert, dürüst, adil yarış içinde en ciddi katkıyı takımımıza ve camiamıza yapacağına inanıyoruz. Sekidika'nın dürüst yarışta her zaman Galatasaray bayrağını en tepeye taşıma mücadelesinde bir nefer, bir takım oyuncusu olarak görev alacağına inanıyoruz. Allah utandırmasın." ifadelerini kullandı.

Sekidika: Galatasaray her zaman istediğim bir yerdi

Kulübün ikinci başkanı Albayrak ise Sekidika'nın uzun yıllar Galatasaray forması giyeceğine inandığını vurgulayarak, şu görüşlere yer verdi:

"Aramıza hoş geldi. Kendisine başarılar diliyorum. 'En az 20 sene bu formayı çıkarmayacaksın' dedim. Kendisi de çok mutlu olduğunu ifade etti. Florya'daki futbolcu arkadaşlarıyla da görüşmüş. Çok iyi bir ortam olduğunu söyledi. Kendisine başarılar diliyorum." 

Sarı-kırmızılı kulübün yeni transferi Sekidika, Galatasaray'ın çok bükük bir camia olduğunu aktararak, "Çok büyük bir kulübe geldim. Çok mutluyum. Bu büyük fırsatı kullanacağım. Galatasaray her zaman istediğim bir yerdi." değerlendirmesinde bulundu.

 28 numaralı formayı giyecek

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada ise, "Profesyonel Futbolcu Jesse Tamunobaraboye Sekidika ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcuya 2019-2020 sezonu için net 125 bin, 2020-2021 sezonundan itibaren 4 sezon boyunca net 250 bin avro sabit transfer ücreti ödenecektir." denildi.

Son 1,5 sezon TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da görev alan ve geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Galatasaray'da 28 numaralı forma giyecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD-İran çatışması vekiller üzerinden devam edecek
GÖRÜŞ - Araplar Türkiye’den neden korkar?
Türkiye-Rusya dostluğunun yeni sembolü: TürkAkım
İran’ın misillemesiyle Kasım Süleymani konusu kapanır mı?
Küresel ekonomideki belirsizlik ABD-İran gerginliği ile derinleşiyor

Benzer haberler

Galatasaray Sekidika için imza töreni düzenledi

Galatasaray Sekidika için imza töreni düzenledi

Şenol Güneş Beşiktaş kampını ziyaret etti

Simon Falette Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'den 18 ayda 6 stoper transferi

Fenerbahçe'den 18 ayda 6 stoper transferi
Sivassporlu Samassa: Büyük takımlar favoriydi ama bizim de bir çift sözümüz vardı

Sivassporlu Samassa: Büyük takımlar favoriydi ama bizim de bir çift sözümüz vardı
Transferde gözler serbest kalacak yıldız futbolcuların üzerinde

Transferde gözler serbest kalacak yıldız futbolcuların üzerinde