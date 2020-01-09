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Spor, Futbol

TFF: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin harcama limiti başvurularının incelenmesi sürüyor

TFF, Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüplerinin harcama limitleriyle ilgili başvurularının incelemesinin sürdüğünü bildirdi.

Ercan Doğan   | 09.01.2020
TFF: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin harcama limiti başvurularının incelenmesi sürüyor

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu, Tahkim Kurulu'nun Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüplerinin harcama limitleriyle ilgili başvurularını incelemeye devam ettiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun her iki kulübün takım harcama limitine ilişkin kararına itirazlarını incelediğini ve dosyada incelemenin devam etmesine oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.

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