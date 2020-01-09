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Spor

Şenol Güneş Beşiktaş kampını ziyaret etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'ın Antalya kampına ziyarette bulundu.

Ercan Doğan   | 09.01.2020
Şenol Güneş Beşiktaş kampını ziyaret etti

İstanbul

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'i takımın kamp yaptığı otelde ağırladı.

Ziyarette yöneticiler Emre Kocadağ, Erdal Torunoğulları, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı ile futbol direktörü Ali Naibi de yer aldı.

Çebi, sıcak bir ortamda geçen ziyaretin sonunda Güneş ile hatıra fotoğrafı çektirdi ve A Milli Takım'a 2020 Avrupa Şampiyonası için başarılar diledi.


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